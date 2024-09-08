Вибух у Києві 8 вересня: є загиблі – що відомо (фото)

Про вибух у Києві 8 вересня вранці спочатку повідомили у соціальних мережах, оприлюднивши фото і відео. Тривога у столиці не оголошувалася.

Згодом з’явилася офіційна інформація. На жаль, є загиблі, передають «Новини України – НСН».

Як інформують у КМВА, на території АТП в Голосіївському районі стався вибух невідомого поки походження.

Внаслідок вибуху двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково часткове зруйнована. Обійшлося без пожежі.

Спочатку виявили двох загиблих, а згодом знайшли ще одне тіло. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці.

За даними ДСНС, о 10:12 рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській на території автопідприємства. Частково зруйнована двоповерхова будівля.

На місці працюють 31 рятувальник і 8 одиниць техніки.

Вибух у Києві 8 вересня: фото з місця події