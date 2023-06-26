Чому пригожин передумав штурмувати Москву, розповіли в ISW

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували дії «вагнерівців» і припустили, чому пригожин передумав штурмувати Москву.

Як зазначили в ISW, бійцям очільника приватної військової компанії «Вагнер» євгена пригожина було б важко повністю захопити Москву або вести там тривалі бойові дії з наявним у них особовим складом і технікою, передає НСН.

25 червня російські джерела повідомили, що перша колона «Вагнера», яка почала рух на Москву 24 червня, містилася з 350 одиниць техніки, зокрема дев’яти танків, чотирьох бойових машин піхоти «Тигр», реактивної системи залпового вогню «Град» і гаубиці.

Там зазначили, що три інші колони «Вагнера», які рухалися на Москву, мали відповідно, 375, 100 і 212 одиниць техніки, більшість із яких були неброньованими вантажівками, автомобілями й автобусами.

Російські військові блогери 24 червня заявили, що колони, які рухалися в бік Москви, містилося з 4 тисяч бійців із 40-50 одиницями техніки, включно з протитанковим ракетним комплексом, танками Т-90М, бойовими машинами піхоти, системами протиповітряної оборони «Панцир» і РСЗВ «Град».

CNN повідомило 24 червня, що представники розвідки США та Заходу спостерігали, як «Вагнер» протягом кількох тижнів накопичував обладнання та боєприпаси для повстанців. Це вказує на те, що колони, ймовірно, містилися з найбільшої доступної сили «Вагнера».

«Наразі ISW не може підтвердити точний склад колон «Вагнера», хоча поточні звіти свідчать про те, що силам пригожина було б важко повністю захопити Москву або вести тривалі бойові дії з бійцями збройних сил росії, якби такі виникли», зазначили аналітики.

Раніше ISW оцінювало, що пригожин, імовірно, шукав і не зміг заручитися військовою підтримкою для свого повстання, хоча, ймовірно, розраховував на це, коли вирішив штурмувати Москву.

«Можливо, пригожин став більш схильним до переговорів із Лукашенком через брак сил, які наближалися до Москви, а час для отримання необхідної військової підтримки для потенційного збройного конфлікту з міноборони рф закінчувався», припускають в ISW.

Аналітики стверджують: наслідки збройного повстання «Вагнера» до кінця невідомі, як і те, чи буде реалізована угода, чи всі залучені сторони повністю її виконають, що Кремль і Міністерство оборони росії мають намір робити з особовим складом «Вагнера», і чи підуть бойовики «Вагнера» на співпрацю, незважаючи на бажання Пригожина.

На їхню думку, наслідки угоди Лукашенка-пригожина для керівництва російського Міністерства оборони також залишаються неоднозначними.

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