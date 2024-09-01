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На Кіровоградщині горить ліс: з вогнем боролися всю ніч (фото, відео)

Автор -
Журналіст
На Кіровоградщині горить ліс

На Кіровоградщині горить ліс 1 вересня. З вогнем рятувальники боролися усю ніч.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на ДСНС,

Впродовж усієї ночі рятувальники з лісівниками ліквідовували пожежу на території Крилівського лісництва Світловодської громади.

На ранок 1 вересня  площа пожежі складає орієнтовно 50 га, з них лісової підстилки близько 35 га та чагарників на відкритій території – 15 га. Проводиться моніторинг ситуації з повітря за допомогою БпЛА.

На Кіровоградщині горить ліс: фото, відео

На Кіровоградщині горить ліс

На Кіровоградщині горить ліс

На Кіровоградщині горить ліс

На Кіровоградщині горить ліс

На Кіровоградщині горить ліс

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