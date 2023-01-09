Меморіал: вбиті росією. Ветеран АТО Віктор Лук’яненко, 32 роки, Буча, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віктор Лук’яненко

32-річного Віктора Лук’яненка розстріляли в Бучі орієнтовно 6 березня 2022 року. Саме відтоді він перестав виходити на зв’язок з рідними. Загиблого знайшли у братській могилі на території церкви Андрія Первозванного. На його грудній клітині були множинні поранення від куль, один із вистрілів росіян був у голову.

Віктор був учасником АТО. Під час виконання одного із завдань отримав поранення, після якого його комісували. Повернувшись із фронту, працював шиномонтажником на місцевому СТО. На дозвіллі любив рибалити. Сестра загиблого Анна Стефієнко каже: «Він дуже любив життя і був хорошою людиною».

Від початку повномасштабного російського вторгнення Віктор Лук’яненко залишався в Бучі. Батьки чоловіка мешкали в мікрорайоні Ястремщина. Віктор навідував їх, допомагав і підтримував під час окупації.

«6 березня Віктор пішов провідати мене, вийшов з дому десь о 16.00 і зник. Я розумію, що нічого назад не повернеш, але душа болить», – каже матір Віктора Наталія.

Тіло Віктора знайшли у братській могилі на території храму в Бучі. 12 квітня його мама здала ДНК-тест французьким криміналістам, які працювали в місті. 16 квітня отримала результат, який підтвердив загибель сина.

«Вітя хороший хлопець, добрий. Він був дуже чесним, міг відкрито сказати, що служив в АТО, і цим пишається», – каже матір.

У Віктора залишилась велика родина. З найближчих рідних – мама, сестра та двоє братів.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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