Ворог здійснив масований обстріл залізниці на Дніпропетровщині і Сумщині цієї ночі

Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці на Дніпропетровщині і Сумщині цієї ночі.
Про це повідомляє 3 вересня УЗ, передають «Новини України – НСН».
Зазначається, що упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці.
Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв.
Ворог здійснив масований обстріл залізниці на Дніпропетровщині і Сумщині
А вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.
Залізничник і його дружина, яка працівниця первинної профспілки отримали поранення та були доправлені до лікарні.
При цьому жодного пасажирського рейсу не було скасовано, потяги продовжують рух.
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