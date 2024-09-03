Ворог здійснив масований обстріл залізниці на Дніпропетровщині і Сумщині цієї ночі

Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці на Дніпропетровщині і Сумщині цієї ночі.

Про це повідомляє 3 вересня УЗ, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці.

Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв.

Ворог здійснив масований обстріл залізниці на Дніпропетровщині і Сумщині

А вчора ввечері під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника Укрзалізниці – машиніста локомотивного депо. Саме з цього міста наразі залізничники організовують евакуацію мирного населення та вимушені працювати під постійними ворожими атаками.

Залізничник і його дружина, яка працівниця первинної профспілки отримали поранення та були доправлені до лікарні.

При цьому жодного пасажирського рейсу не було скасовано, потяги продовжують рух.

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