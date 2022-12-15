Російські паспорти та перепустки окупантів: СБУ провела обшуки в храмах УПЦ МП

14 грудня СБУ провела обшуки в храмах УПЦ МП, в 9 областях України, передає НСН.

Слідчі дії проходили в храмах, які знаходяться у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

«На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники рф заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність», повідомили в СБУ.

СБУ провела обшуки в храмах УПЦ МП

В селищі Чорнобаївка Херсонської області правоохоронці виявили бланки перепусток до окупаційних органів рф. А в єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф».

В Закарпатській області в одному з храмів знаходився прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів». Окрім того, встановлено, що місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

На Рівненщині викрито послушника з російським паспортом і контактами у рф. Окрім того, в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР. Всі вилучені матеріали направили на експертизу.

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