В деяких прикордонних областях українці можуть тримати зброю вдома – Клименко

Українці в прикордонних областях з Білоруссю та Росією мають право на зберігання зброї. Проте вона має бути чітко облікована в органах Національної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає НСН.

В деяких прикордонних областях українці можуть тримати зброю вдома

За словами міністра, у держави є кілька напрямків протидії незаконному обігу зброї — це реєстр, законодавство, яке буде регулювати так звану трофейну зброю та закон про так звану цивільну зброю, який розглядають зараз депутати.

“Хоча ми розуміємо, що у період воєнного стану наші громадяни мають можливість і це необхідність в першу чергу в областях, які я назвав — ті, що межують з Білоруссю чи РФ — мають право мати зброю на руках”, — сказав Клименко.

Проте, така зброя має бути зареєстрована в органах Національної поліції.

За словами голови МВС, запроваджений держреєстр зброї дав можливість врахувати й контролювати зброю, яка була легально придбана громадянами або буде придбана.

Відомо, що вже зараз в реєстрі 49 тис. авторизованих користувачів.

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