Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень світла взимку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, передає НСН.
Інтернет протягом 3 днів без світла: провайдери переходять на нову технологію
“До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, під’єдналися 158 тисяч нових абонентів”, – написав він.
Федоров порадив кожному українцю вже зараз подбати про енергостійкий інтернет, оскільки це основа ефективності взимку.
Для цього потрібно:
- уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;
- якщо відповідь не влаштує, знайти найближчого та подати заявку на підключення;
- забезпечити Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.
Раніше ми писали: Чи безпечна переписка в Telegram і яким месенджерам варто довіряти – Федоров