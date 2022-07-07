Яке рішення прийняли у Кремлі, щоб продовжити «спецоперацію в Україні» без оголошення мобілізації

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, у Кремлі замість офіційного оголошення мобілізації вирішили ухвалити закон про «спеціальні заходи» в економіці

У зведенні відомства у Twitter говориться, що 5 липня Держдума РФ ухвалила в першому читанні законопроект про право влади вводити «спеціальні заходи» в економіці.

Як очікується, він буде незабаром схвалений і дозволить владі залучати співробітників підприємств до роботи в позаурочний час, розконсервувати мобілізаційні потужності та об’єкти, а також «розбронювати» цінності із держрезерву. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

У британському Міноборони зазначили, що законопроект свідчить про спробу Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення про мобілізацію, яка залишається болючою темою.

Закон також дозволить Росії не визнавати, що вона бере участь у війні і виявилася нездатною перемогти українську армію, яка поступається російській як за кількістю військових, так і за обсягами озброєння.

Щодо бойових дій у британському відомстві повідомили, що 6 липня продовжувалися масовані обстріли вздовж лінії фронту в районі Донецька, проте російським військам не вдалося значно просунутися.

Російські підрозділи, які брали участь в успішних наступах минулого тижня, зараз, ймовірно, відновлюють свою боєздатність.

Від чого буде залежати нова хвиля мобілізації — пояснення Міноборони