В які навчальні заклади можна вступити без ЗНО

У 2022 році вступна компанія у Вищі навчальні заклади дещо відрізнятиметься від звичної через війну в Україні. Куди українські абітурієнти можуть вступити без ЗНО

Головною відмінністю є те, що в разі відсутності сертифікату про проходження ЗНО, абітурієнт має альтернативу. В які навчальні заклади у 2022-му можна вступити без ЗНО або з дуже низьким балом NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».

Професійне училище (ПТУ)

У ПТУ вступити можна дуже просто і обрати для себе будь-яку спеціальність з запропонованих. Вибір зазвичай різноманітний.

Але для цього також необхідно скласти іспит (але вже внутрішній), а також пройти співбесіду і творчий конкурс, за потреби. Також необхідно надати сертифікат про отримання повної середньої освіти.

По завершенні ПТУ студент отримує повну середню спеціальну освіту.

Коледж або технікум

У цьому випадку ЗНО вам також не знадобиться. Абітурієнт може вступити у коледж, або технікум після 9 класу школи. По завершенні навчання студент зможе вступити у вищий навчальний заклад на відповідному напрямку і отримати диплом бакалавра.

Спеціальні курси

Якщо вам важливі не диплом, а знання, то завжди можна пройти фахові курси і отримати сертифікат. У цьому випадку вас не запитуватимуть про шкільний атестат, результати ЗНО та не вимагатимуть складати іспит.

При цьому вам доведеться сплачувати за це навчання, оскільки наявність державних місць фахові курси зазвичай не передбачають. В процесі навчання ви маєте всі шанси знайти роботу або, для початку, практику.

Українсько-польські програми

Сьогодні українських абітурієнтів приймають у ВНЗ Польщі за спрощеною процедурою. Ви також можете скористатися спеціальними партнерськими програмами.

При цьому зарахування здійснюється без наявності сертифіката ЗНО, лише за результатами співбесіди, або внутрішніх вступних іспитів. Навчання відбуватиметься на контрактній основі (платно), але по завершенні ви отримаєте два дипломи: польський та український.

Університети за кордоном

В іноземні університети обов’язковим є наявність атестату про отримання повної середньої освіти. Також абітурієнту необхідно буде скласти іспит на володіння державною мовою і додати цей сертифікат до пакету документів.

Найчастіше українські випускники обирають країни, що розташовані неподалік нашої держави: Польща, Чехія, Естонія, Німеччина, Словаччина.

Навчання відбувається на платній основі, але за умови гарної підготовки студента йому можуть надати бюджетне місце.

На порталі «Дія» можна пройти навчання та отримати сертифікат – яку освіту можна здобути