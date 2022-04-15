Прогноз погоди до Вербної неділі в Україні

В Україні відбудуться зливи з грозами, у деяких регіонах значно похолодає. Народний синоптик Наталка Діденко оприлюднила новий прогноз погоди до Вербної неділі

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У середу, 13 квітня 2022 року, у всіх регіонах України значно похолодало. Пориви вітру, північного та північно-західного напрямку сягають 15-22 метрів за секунду. Штормовий вітер із сильними зливами обрушаться на Приазов’ї. Наталка Діденко прогнозує дощі у південних та східних областях, також опади можливі на Півночі та в Центрі країни, але вони будуть короткостроковими та помірними.

Температура повітря у Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму різко знизиться до +4…+9 градусів. Трохи тепліше, згідно з прогнозами народного синоптика, буде на території Одеської, Київської, Житомирської та більшості західних областей – від +9 до +14 градусів.

Харківська та більша частина Сумської області потраплять у зону дії теплих повітряних мас. Тут стовпчики термометрів покажуть близько +12…+15 градусів. Починаючи з четверга, 14 квітня, майже на всій території України очікується нетривале потепління, яке триватиме до суботи, 16 квітня. Погода на Вербну неділю знову зіпсується, у більшості регіонів похолодає до +4…+8 градусів.

Новий прогноз погоди на літо в Україні – аномальна спека та зливи.