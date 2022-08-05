Для однієї з категорій військовозобов’язаних спрощено умови виїзду за кордон

Умови виїзду за кордон для деяких категорій військовозобов’язаних спрощено. Виїзд за межі України дозволяється за наявності підтверджуючих документів

Про це проінформувала Держприкордонслужба 4 серпня у своєму Телеграм-каналі, передає NNS

Маються на увазі люди з інвалідністю, а також військовозобов’язані, визнані тимчасово непридатними до військової служби.

Як повідомляє Держприкордонслужба, виїзд за межі України дозволяється за наявності документів, що підтверджують.

«Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)», – йдеться у повідомленні.

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