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Для однієї з категорій військовозобов’язаних спрощено умови виїзду за кордон

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для одной категории военнообязанных упростили условия выезда за границу

Умови виїзду за кордон для деяких категорій військовозобов’язаних спрощено. Виїзд за межі України дозволяється за наявності підтверджуючих документів

Про це проінформувала Держприкордонслужба 4 серпня у своєму Телеграм-каналі, передає NNS

Маються на увазі люди з інвалідністю, а також військовозобов’язані, визнані тимчасово непридатними до військової служби.

Для однієї з категорій військовозобов’язаних спрощено умови виїзду за кордон

Як повідомляє Держприкордонслужба, виїзд за межі України дозволяється за наявності документів, що підтверджують.

«Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)», – йдеться у повідомленні.

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