Сьогодні, 1 серпня, російські війська обстріляли Криворізький район, у результаті чого зруйнована залізнична колія та інші елементи інфраструктури.
Про це повідомляє Перший Криворізький із посиланням на ДСНС Дніпропетровської області, передає NNS.
Агресор поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура.
Також у Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою зруйнована залізнична колія. Рух по ній зупинено.
Крім цього, пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило.
Також поблизу Зеленодольська ворог вгатив з РСЗВ, руйнувань та постраждалих немає.