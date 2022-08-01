Сьогодні, 1 серпня, російські війська обстріляли Криворізький район, у результаті чого зруйнована залізнична колія та інші елементи інфраструктури.



Про це повідомляє Перший Криворізький із посиланням на ДСНС Дніпропетровської області, передає NNS.

Агресор поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура.