Звинуватили у підготовці теракту на ЗАЕС: росіяни засудили мешканку Енергодара до 12 років тюрми

Росіяни засудили мешканку Енергодара до 12 років тюрми, звинувативши її у підготовці теракту на ЗАЕС.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на міського голову Енергодара Дмитра Орлова.

Судилище відбулося у Ростовській області. Тут до 12 років позбавлення волі засудили жительку Енергодара Тетяну Ключко.

Звинуватили у підготовці теракту на ЗАЕС

Жінку звинуватили в участі у терористичній спільноті, в замаху на скоєння теракту на окупованій Запорізькій АЕС. Окрім цього, українці інкримінували незаконне зберігання, перевезення та носіння вибухових речовин, вчинене організованою групою.

За версією російського суду, у 2023 році Тетяна Ключко вступила у терористичну спільноту. Вона начебто виявила бажання взяти участь у підготовці та вчиненні терористичних актів на території Запорізької атомної електростанції.

Російські карателі кажуть, що жителька Енергодару, за вказівками співробітника ГУР МО України, отримала від учасника товариства саморобний вибуховий пристрій та зберігала його вдома.

Надалі, з метою скоєння вбивства, у квітні того ж року Тетяна начебто помістила вибухівку у поштову скриньку однієї з квартир в Енергодарі. Надалі вибуховий пристрій начебто виявили сусіди та намір Тетяни Ключко змогли попередити, — повідомили у прокуратурі Ростовської області. Вирок українці виносив Південний окружний військовий суд.

Окрім позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, українці присудили 500 тисяч рублів штрафу, що за курсом НБУ становить майже 236 тисяч гривень.

Немає жодних сумнівів, що справа повністю сфальсифікована російськими спецслужбами та не має ніякої легітимності. Для злочинців окупаційного режиму не мають ніякого значення будь-які закони цивілізованого світу, права людини та юридичні норми. Суди і правоохоронні органи в рф – це лише інструменти переслідування і тиску на громадян. Свої тоталітарні методи придушення прав і свобод людей, катувань та знущань, порушення всіх юридичних норм росіяни впроваджують і на окупованих територіях України, – написав Дмитро Орлов

Він додав, що кожен українець, який залишається на ТОТ, має пам’ятати про небезпеку та ризики будь-якого зіткнення з окупантами, виявлення своєї громадянської чи проукраїнськох позиції, бути дуже обережним та уважним, не ризикувати своїм життям та здоров’ям.

Віримо, що наші українські землі обов’язково будуть звільнені від ворога, а всі терористи та злочинці понесуть справедливе покарання, – додав Дмитро Орлов

На жаль, це не перший випадок, коли за гратами у Росії опиняються мешканці Запорізької області.

Як ми повідомляли раніше, нещодавно до 7 років позбавлення волі рашисти засудили Ірину Куліш, яку також звинуватили у підготовці теракту на Запоріжжі.

29 липня Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив українку Ірину Куліш за звинуваченням у підготовці теракту на окупованій частині Запорізької області. Їй призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років у виправній колонії загального режиму, у суді.

Разом з тим, Куліш призначили штраф у розмірі 15 тисяч рублів.

За версією слідства, у вересні 2022 року Ірина Куліш нібито погодилася на пропозицію невказаної особи зірвати фіктивний референдум про приєднання Запорізької області до рф, який став формальною підставою для оголошеної анексії регіону. Для цього вона нібито «придбала вибухові пристрої», які в день голосування спробувала велосипедом перевезти до виборчої дільниці, але була затримана.

Також жінку звинуватили в зберіганні наркотиків без мети збуту.