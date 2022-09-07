Звіт місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС: реакція Україні і умова, за якої вимоги МАГАТЕ можуть бути виконані

6 вересня було оприлюднено звіт місії МАГАТЕ щодо ЗАЕС. За результатами свого візиту на Запорізьку атомну станцію МАГАТЕ. За підсумками візиту на Запорізьку АЕС МАГАТЕ закликало світову спільноту сприяти негайному створенню навколо станції захисної зони та припиненню обстрілів території АЕС. Візит Агентства на ЗАЕС тривав два дні, 1-2 вересня, після яких основна частина делегації залишила станцію, залишивши у якості спостерігачів двох фахівців МАГАТЕ, які продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

В Україні вже відреагували на звіт місії МАГАТЕ і назвали умову, за якої наша країна зможе виконати вимоги міжнародної організації. NNS зібрала декілька реакцій представників української сторони.

Що кажуть в Офісі президента України

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав висновки місії МАГАТЕ банальними, а поведінку дещо дивною. В інтерв’ю російському опозиційному виданню «Настоящее время» Подоляк пояснив, чому він так вважає.

Все ж таки здається, що дуже чітко зрозуміло, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. І місія МАГАТЕ мала запропонувати, по-перше, подивитися, чи справді все нормально з інженерної точки зору, з ядерної точки зору, з безпекою на цій станції, показати нам агрегатний стан і таке інше.

Місія виконала одну частину правильно: вона зафіксувала наявність Збройних сил Російської Федерації на території ЗАЕС, що є неприпустимим з точки зору безпеки. Безумовно, це добрий симптом у доповіді. З іншого боку, немає жорстких рекомендацій щодо того, що ці сили мають бути негайно виведені. А якщо вони не будуть виведені і не буде створена демілітаризована зона в розмірі 10-15 кілометрів, то на Росію будуть накладені такі й такі санкції по лінії атомної промисловості. Мені здається, що це було б набагато ефективніше, і тоді Росія відчула б, що світ вкрай зацікавлений у вирішенні кризи на ЗАЕС, – сказав Подоляк.

Він додав, що після того, як основна частина делегації місії МАГАТЕ залишила станцію, росія продовжила обстріли.

Тривають обстріли, перебиваються лінії електропередачі, Росія все це робить навмисне. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо потрібно слухати пана Небензю та всіх інших, хто так чи інакше коментує з російської сторони те, що відбувається на ЗАЕС? Очевидно одне: там стоять збройні сили, там стоїть важка артилерія, звідти триває обстріл і території Енергодару, і Нікополя, і віддалених ділянок території ЗАЕС. І, окрім російської армії, ніхто інший не створює жодних проблем для ЗАЕС. Більше того, персонал, який перебуває на станції – це український персонал. Він не в повному обсязі, він під тяжким психологічним тиском. Відповідно, справді можуть виникнути проблеми з розумінням алгоритмів роботи тієї чи іншої ділянки атомної електростанції.

Тому мені здається, що МАГАТЕ має вже на 195-й день війни жорсткіше формулювати підсумкові висновки про те, що потрібно зробити для того, аби ЗАЕС справді повернулася до стану безпечної роботи, – пояснив радник керівника Офісу президента.

На його думку, міжнародним інститутам треба бути чіткішими у формулюванні алгоритмів дій, які необхідно виконати Російській Федерації. Крім того, чіткіше формулювати наслідки невиконання цього алгоритму дій для Росії. Ось тоді це буде набагато ефективніше.

Відповідно, мені здається, пан Гроссі мав не цей загальний звіт зачитувати, а мав провести екстрену нараду самого МАГАТЕ та розробити попередній пакет санкцій проти Російської Федерації, які б могли вже розглядатися на інших майданчиках з погляду обов’язкового введення інструменту впливу на Росію.

Росія розуміє, на жаль, лише силу, Росія абсолютно не реагує на дипломатію, не реагує на вербальні комунікації. Росія розуміє, коли вона отримує або пряму економічну шкоду, або пряму фінансову шкоду, або пряму суттєву військову шкоду. Ось інструменти, якими ми маємо користуватися. Інших інструментів немає, – сказав Михайло Подоляк.

Реакція міністра енергетики України Германа Галущенка

Представлення звіту МАГАТЕ про стан ядерної безпеки в Україні під час Радбезу ООН, на жаль, не стало спринтерською дистанцією з деокупації ЗАЕС, а лише черговим етапом виснажливого марафону, що триває вже більше півроку, – зазначив Герман Галущенко у своєму дописі у Фейсбуці. У чому були згодні абсолютно всі учасники Радбезу ООН (крім росії) – це в необхідності демілітаризації станції і території навколо неї. Саме про це ми говорили світові ці півроку. І ось заяви про згоду пролунали. І генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив на готовності до медіації процесу. Цього чергового етапу ядерного марафону, який має нарешті стати фінальним відрізком шляху,

– додав він.

Галушенко наголосив, що звіт МАГАТЕ зафіксував наявність російських військових, техніки і представників «росатому» на станції. В ньому зазначено порушення всіх 7 принципів ядерної безпеки, наголошується на необхідності створення зони атомної безпеки для станції.

Міністр енергетики назвав умову, за якої Україна зможе виконати вимоги місії МАГАТЕ.

Ми високо цінуємо роботу місії МАГАТЕ. Саме Україна була її ініціатором і доклала максимум зусиль для її реалізації. Тепер важливо імплементувати рекомендації місії. А це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України. Оскільки лише ми здатні гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації, і зацікавлені в цьому, на відміну від росіян, – сказав він.

На думку Галущенка, вже сьогодні потрібно впроваджувати санкції за акти ядерного тероризму, прецедент яких створила росія. Світові санкції мають бути накладені на компанію “росатом”, представники якої намагаються керувати роботою Запорізької АЕС, не маючи для цього ніяких прав і повноважень. Україна вже розпочала санкційний процес щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією.

На поточному етапі розвитку цивілізації наслідки воєн вже давно не обмежуються кордонами країн-учасниць. Будь-яка спровокована росіянами аварія на Запорізькій АЕС вплине на всю Європу. І ми вдячні всім нашим міжнародним партнерам, чия позиція стосовно вимог до росії щодо звільнення ЗАЕС і припинення агресії проти України є надзвичайно чіткою і прозорою. Але дуже важливо, аби висновки місії та результати її подальшої роботи на ЗАЕС дійсно стали основою для майбутньої зміни міжнародного законодавства – щоб мати змогу ефективної протидії ядерному тероризму. Інакше українська ЗАЕС створить дуже небезпечний прецедент: нездатність світу приборкати державу, що поводить себе як терорист на захопленій атомній станції, може стати карт-бланшем для інших чинити так само. І тоді в світі не залишиться безпеки ні для кого, – попередив Герман Галущенко.

Реакція уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубинця

Задля безпеки громадян України і світу підтримую висновок про потребу демілітаризації ЗАЕС, – сказав Лубинець.

Але, на його думку, що звіт майже не приділяє уваги фактам, які стосуються безпеки персоналу і тим воєнним злочинам, які вчиняють російські військовослужбовці по відношенню до працівників атомної станції: вбивство, катування, незаконні арешти та кримінальне переслідування тощо.

В звіті вказано лише про стресові умови, тиск та загрози, які постають перед персоналом станції, однак не згадуються позасудові страти персоналу російськими військовослужбовцями, про які вже відомо.