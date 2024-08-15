В Україні звільнять від мобілізації ще одну категорію чоловіків: подробиці

В Україні звільнять від мобілізації ще одну категорію чоловіків. Відповідний законопроєкт вже підтримало Міністерство оборони. Тепер його має схвалити Верховна Рада.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Кого в Україні звільнять від мобілізації

Комітет з нацбезпеки ВР незабаром розгляне законопроект щодо заборони мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

Міноборони підтримало проект про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат або сестра.

Міністерство оборони підтримало законопроект 11391 про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Чому виникла суперечлива ситуація?

В попередній редакції ст. 23 Закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях. Проте подальшими змінами до цієї норми слова «(неповнорідний) брат/сестра» були вилучені.

У квітні, до прийняття закону про посилення мобілізації, на сайті Офісу Президента було зареєстровано петицію – звернення родин загиблих військовослужбовців щодо правки, якою депутати прибрали заборону на мобілізацію другого сина у матері, якщо в неї у родині вже загинув один, але він не є повнорідним братом іншого.

Втім, врешті до закону про мобілізацію було внесено правку, якою прибрали заборону мобілізувати брата загиблого, якщо той не є повнорідним.

Таким чином, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов’язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка.

Отже, Верховній Раді зареєстрували законопроект 11391, яким пропонується виправити цей стан речей.

В проекті закону пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема до третього, четвертого та п’ятого пунктів частини третьої статті 23, де передбачити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Як зазначив член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко, вже незабаром комітет розгляне цей законопроект. Також у своєму висновку на проект Міноборони вказало, що він підтримується.

Ще новини України: Демобілізація у 2024 – коли можуть звільнитися зі служби різні категорії військових