ЗСУ знищили командира батальйону армії рф: відео ліквідації оприлюднив журналіст Юрій Бутусов, передає НСН.

Загарбника знищили бійці 92-ої бригади імені кошового отамана Івана Сірка під час штурмових дій під Бахмутом. В результаті успішної операції ліквідовано командира батальйону 83-ої десантно-штурмової бригади МО РФ, 38-річного майора Володимира Мирошниченка.

На оприлюдненому Бутусовим записі бачимо, як окупант після удару падає на землю і конає.

ЗСУ знищили командира батальйону армії рф: відео

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