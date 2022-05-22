ЗСУ знищили ворожу САУ «Тюльпан», вперше в історії підтвердивши ліквідацію техніки такого класу. Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ у Фейсбуці, передає NNS.

В районі Рубіжного на Луганщщині знищено російську САУ 2С4 “Тюльпан” завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами (від редакції: зокрема, завдяки репортажу російського пропагандиста Олександра Коца).

Це перше документальне підтвердження знищення САУ такого класу не лише у цій війні, а взагалі у сучасній історії, – йдеться у повідомленні військових