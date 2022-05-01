ЗСУ вдарили по командним пунктам ворога під Ізюмом, де були генерали Симонов і Герасимов – багато загиблих

Напередодні ЗСУ вдарили по командним пунктам ворога біля Ізюму на Харківщині. Повідомляється про серйозні втрати противника. Зокрема, серед загиблих і поранених можуть бути два російські генерали – Симонов і Герасимов.

За попередньою інформацією, знищено кілька сотень окупантів. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович, передає NNS.

“Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другий – загальновійськовий. Навіть за нижчою межею рахуй, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 в третьому. Верхньою межею називають по 200-300”, – сказав Арестович.

Арестович також прокоментував інформацію про можливе знищення начальника штабу ВДВ, генерала А. Д. Симонова, що з’явилася в ЗМІ раніше в суботу.

“За деякими даними, які вимагають перевірки, начальник штабу ВДВ знищений”, – сказав він.

Але є ще одна новина.

Джерела телеграм-каналів, повідомляють, що біля місця удару був начальник генерального штабу рф Валерій Герасимов, якого направили з Москви особисто керувати операцією на Донбасі.

Так, телеграм-канал Інсайдер Україна повідомляє:

За інформацією наших джерел все таки в момент удару начальник генерального штабу РФ Герасимов був біля місця удару. На жаль, Герасимов вижив, але поранений, задвухсотили особистого охоронця ну і генерала Симонова.

На момент удару у штабі було близько 40 військовослужбовців старшого офіцерського складу (від майора до полковника). На даний момент відомо про 20 двухсотых з цього числа і великій кількості рядового складу. Точних даних ще немає, зараз орки досі розбирають завали. У російських військових паніка, судорожно шукають ДРГ в місті оглядають всіх мирних жителів.

Офіційного підтвердження даної інформації поки що немає.

1 травня Генштаб ЗСУ повідомляє, що росія втратила близько 300 військових за добу, більшість – на Ізюмському напрямку.

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