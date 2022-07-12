Україна
Тег:

ЗСУ продовжують ураження ворога з повітря: війна в Україні 12 липня – ситуація на фронті і втрати противника

Дата
293453489 360833569563061 4997234567734466479 n

Повномасштабна війна в Україні 12 липня триває вже сто тридцять дев’яту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. На останньому ворог обстріляв із реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.
  • На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

  • На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували  штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад.

293349891 360833482896403 8851680307070301430 n

Противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

  • Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.
  • На Словʼянському напрямку активних дій ворог не вів. Зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам’янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.
  • На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. З метою сковування дій наших військ вів обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке. Завдав авіаційних ударів неподалік Зарічного.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

Втрати окупантів

293597827 360833516229733 7778862780932266224 n

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали

  • особового складу – близько 37470 (+70) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1649 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3829 (+1) од,
  • артилерійських систем– 838 (+0) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засоби ППО – 109 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0),
  • крилаті ракети – 155 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 (+3) од,
  • спеціальна техніка – 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку

Дані уточнюються.

293356622 360887156224369 4487326134412215437 n

To Top