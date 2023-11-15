5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
SocВійнаХерсон

ЗСУ потрібна інформаційна тиша, щоб потім відзвітувати про великі успіхи, – ОК “Південь”

Адмін сайту
ЗСУ потрібна інформаційна тиша, щоб потім відзвітувати про великі успіхи, - ОК
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

ЗСУ потрібна інформаційна тиша, щоб потім відзвітувати про великі успіхи. Про таке сказала  начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, звернувшись до українців в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає НСН.

Гуменюк зазначила, що збройні сили росії намагаються активно оборонятися, адже знають, що відбудеться просування українських військових, проте прорахувати з якого саме напрямку їх чекає небезпека росіяни не можуть.

Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи, – сказала речниця ОК “Південь”

Росіяни намагаються активізувати важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію, оскільки “почувають себе дуже некомфортно”, оскільки не можуть прорахувати, з якого саме напрямку чекати наступу ЗСУ.

Гуменюк наголосила, що на лінії фронту від трьох до восьми кілометрів протягом всього узбережжя відбувається відтискання з українського боку. На її думку, ворога “притискає” той факт, що наразі лінія фронту є “досить рухлива”.

Ще новини України: ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка – в ОК «Південь» прокоментували цю заяву

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×