ЗСУ потрібна інформаційна тиша, щоб потім відзвітувати про великі успіхи, – ОК “Південь”

ЗСУ потрібна інформаційна тиша, щоб потім відзвітувати про великі успіхи. Про таке сказала начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, звернувшись до українців в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає НСН.

Гуменюк зазначила, що збройні сили росії намагаються активно оборонятися, адже знають, що відбудеться просування українських військових, проте прорахувати з якого саме напрямку їх чекає небезпека росіяни не можуть.

Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи, – сказала речниця ОК “Південь”

Росіяни намагаються активізувати важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію, оскільки “почувають себе дуже некомфортно”, оскільки не можуть прорахувати, з якого саме напрямку чекати наступу ЗСУ.

Гуменюк наголосила, що на лінії фронту від трьох до восьми кілометрів протягом всього узбережжя відбувається відтискання з українського боку. На її думку, ворога “притискає” той факт, що наразі лінія фронту є “досить рухлива”.

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