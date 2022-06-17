ЗСУ підбили буксир Чорноморського флоту РФ “Василь Бех” з ЗРК” ТОР ” на борту, повідомляє NNS, посилаючись на Військово-Морські сили ЗСУ.

Українські військові завдали удару по буксиру Чорноморського флоту РФ “Василь Бех”, на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс”ТОР”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військово-Морських сил ЗСУ в Telegram.

У відомстві повідомили, що удар був нанесений під час транспортування буксиром на острів зміїних боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.

“Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу “ТОР” не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників”, – йдеться в повідомленні.

Також про успішну операцію повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Ракетами Harpoon в акваторії Чорного моря був вражений буксир чорноморського флоту «Василь Бех» під час транспортування їм на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу і ЗРК «ТОР» Передавайте вітання команді крейсера «Москва»!, – написав він вранці 17 червня.

У мережі вже з’явилося відео влучного пострілу

Довідково

Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «Васілій Бех» водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.