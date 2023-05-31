Знижки в АТБ до 44% до Дня захисту дітей – тільки один тиждень!

Оголошено знижки в АТБ до 44% до Дня захисту дітей. Акція вже розпочалася, вона триває з 31 травня до 6 червня, передає НСН.

В рамках акції можна придбати дешевше різноманітну продукцію, популярну серед юних покупців. А саме: молочні десерти і шоколад, солодкі напої і соки, снеки і піцу, а також дитяче харчування і памперси. Поспішайте до найближчого магазину АТБі подаруйте своїй дитині трохи задоволення!

Знижки в АТБ до Дня захисту дітей: усі пропозиції

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