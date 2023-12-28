Як знищення Каховського водосховища зірвало наступ ЗСУ – висновки ISW

Аналітики американського інституту вивчення війни розповіли, як підрив дамби Каховської ГЕС і знищення Каховського водосховища вплинули на контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року, передає НСН.

Американські експерти дійшли висновку, що терористичний акт окупантів фактично зірвав запланований наступ української армії.

Підрив дамби Каховської гідроелектростанції 6 червня відтермінував переправу сил ЗСУ через річку Дніпро, яка мала підтримати контрнаступальні операції на інших ділянках фронту.

Як повідомляють аналітики ISW у своєму звіті, операції ЗСУ на східному березі Херсонської області в жовтні 2023 року відтягнули сили РФ з інших напрямків. Подібний або навіть кращий ефект вони б мали і на початку контрнаступу у червні, але на ситуацію вплинуло руйнування Каховської ГЕС.

Зазначається, що днями українські військові ССО розповіли в інтерв’ю агентству Associated Press, що готувались форсувати Дніпро наприкінці травня 2023 року. Знищення гребля ГЕС і подальше затоплення в регіоні відклали ці плани.

У липні, серпні та вересні наші військові здійснювали обмежені спроби переправи, але операція зі створення плацдарму почалась тільки у жовтні. Це допомогло відтягнути окупантів з інших ділянок фронту. Зокрема, РФ перекинула підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) з Херсонської області після руйнування ГЕС та покладалась на них як на критичні елементи своєї оборони в західній частині Запорізькій області та на території в районі адмінкордону між Донецької та Запорізькою областями.

Аналітики пояснюють, що російське командування навряд чи перекинуло б ці елементи подалі від Херсона в разі українського форсування в червні 2023 року.

Значні українські наземні операції на лівобережній частині Херсонської області, скоординовані з українськими контрнаступальними операціями на півдні України та під Бахмутом, мали б чинити більший тиск на російські сили та, ймовірно, обмежили б здатність російських військових збалансувати потреби в живій силі та техніці для оборонних операцій на чотирьох напрямках, – додали у звіті.

Таким чином, руйнування ГЕС зіграло свою роль у результаті українського контрнаступу.

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