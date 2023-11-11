Злочини священників УПЦ (МП) – відкрито 68 проваджень, в СБУ розповіли, за що (відео)

Спецслужби України продовжують фіксувати злочини священників УПЦ (МП). Вже відкрито 68 кримінальних проваджень. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає НСН.

За словами Дехтяренка, дехто з батюшок виявляється агентом ворога і свідомо йде на колабораціонізм, але злочини представників духовенства УПЦ МП не обмежуються державною зрадою.

Є підозрювані, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам тікати з України до сусідніх країн за винагороду. Були й ті, хто займався розповсюдженням матеріалів порнографічного характеру за участю дітей.

Дехтяренко повідомив, що суд вже виніс обвинувальні вироки майже 20 батюшкам церковної структури. Їх відправили відбувати тюремне покарання на строк від 5 до 12 років.

Також СБУ раніше клопотала про необхідність позбавити 19 священників українського громадянства, оскільки в них виявили паспорти країни-терористки. У підсумку громадянство України в них відібрали.

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