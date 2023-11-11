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Злочини священників УПЦ (МП) – відкрито 68 проваджень, в СБУ розповіли, за що (відео)

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Злочини священників УПЦ (МП) – відкрито 68 проваджень, в СБУ розповіли, за що (відео)
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Спецслужби України продовжують фіксувати злочини священників УПЦ (МП). Вже відкрито 68 кримінальних проваджень. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає НСН.

За словами Дехтяренка, дехто з батюшок виявляється агентом ворога і свідомо йде на колабораціонізм, але злочини представників духовенства УПЦ МП не обмежуються державною зрадою.

Є підозрювані, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам тікати з України до сусідніх країн за винагороду. Були й ті, хто займався розповсюдженням матеріалів порнографічного характеру за участю дітей.

Дехтяренко повідомив, що суд вже виніс обвинувальні вироки майже 20 батюшкам церковної структури. Їх відправили відбувати тюремне покарання на строк від 5 до 12 років.

Також СБУ раніше клопотала про необхідність позбавити 19 священників українського громадянства, оскільки в них виявили паспорти країни-терористки. У підсумку громадянство України в них відібрали.

Про злочини священників УПЦ (МП) розповіли в СБУ: відео

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