Через доступну ціну, найбільшим попитом серед українців користуються дачі. Житло за містом в середньому, десь на одне оголошення про продаж такого типу житла відгукується 5 користувачів. Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

Які типи будівель пропонують на ринку нерухомості

На OLX представлені різні типи заміської нерухомості. Найбільше пропозицій у липні з продажу будинків — понад 54 тис. оголошень. Така нерухомість складає переважну більшість оголошень. Однак покупці можуть знайти і інші типи житла, хоча їх продають в рази рідше:

дачі (6,4 тис. оголошень);

частини будинків (4 тис.);

котеджі (3,9 тис.);

таунхауси (3,2 тис.);

дуплекси (1,5 тис.);

клубні будинки (228 оголошень).

Водночас найбільшим попитом серед українців користуються дачі. Ймовірна причина їх популярності — доступна ціна. В середньому, на одне оголошення про продаж такого типу житла відгукується 5 користувачів. Також серед лідерів вподобань — частини будинків та будинки (в середньому 3 відгуки на 1 об’яву).

Скільки коштує заміська нерухомість

Найдорожчими варіантами є котеджі. Так, ціни на ОЛХ Нерухомість стартують від 1,1 млн грн на Вінниччині та сягають більш ніж 5 млн грн у Київській області.

Тим же, хто планує придбати житло за містом бюджетний варіант будинків, підійдуть дачі. На Волині, наприклад, вони обійдуться в середньому до 200 тис. грн. А найдорожчі коштують майже 600 тис. грн і знаходяться неподалік столиці. Цікаво, що вартість частини будинку зазвичай вища за ціну цілого будинку.

Якщо аналізувати вартість будинків за регіонами, то найдорожча нерухомість продається в Київській, Закарпатській та Львівській областях. Тут середня ціна на найпоширеніший тип заміського житла — будинок — стартує від 1 млн гривень. У той же час найдоступніші варіанти пропонують на Кіровоградщині, де будинок обійдеться приблизно у 380 тис. грн. Також недорогі пропозиції є у Вінницькій та Черкаській областях.

Середня вартість різних типів будинків у липні 2022 року, грн

Дані OLX Нерухомість

Які умови пропонують продавці будинків

Серед варіантів заміської нерухомості найчастіше зустрічаються оголошення про продаж будинків у житловому стані (18,5 тис. об’яв).

Приблизно порівну пропозицій нерухомості з косметичним та євроремонтом (6 тис. і 6,8 тис. відповідно). Також на платформі представлено 5,6 тис. щойно збудованих об’єктів. Трохи менше оголошень про продаж будинків із дизайнерським ремонтом та під чистову обробку (4,3 тис. і 4,5 тис. відповідно).

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