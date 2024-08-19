Зеленський зробив нову заяву про ЗАЕС, а окупанти кажуть про ймовірний наступ ЗСУ на Запоріжжі

Президент Зеленський зробив нову заяву про ЗАЕС 19 серпня. Тим часом окупанти кажуть, що ЗСУ готують на неї.

“Новини України – НСН” розповідають, що про це відомо.

Зеленський зробив нову заяву про ЗАЕС

Звернення та відео історії захоплення і перебування росіян на станції з’явилися на сторінках Зеленського у соцмережах.

Президент нагадав, що вже більш ніж два роки російський окупант контролює найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу.

Зеленський зазначив, що росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС. Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо Запорізької АЕС до нормальності.

Протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів, і так буде й надалі, але для цього має припинитися злочинна російська присутність на ЗАЕС, – заявив очільник України

Окупанти кажуть, що ЗСУ готують наступ

Тим часом, російські воєнкори заявляють, що ЗСУ збирають великі резерви та готуються до наступу на Запорізькому напрямку. Ймовірними напрямками наступу називають Запорізьку АЕС і трасу Василівка-Токмак – з метою виходу до Мелітополя. Заявляють, що техніки, яку вже фіксують на Кам’янському напрямку, достатньо для спроби такого прориву.

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