Зеленський вперше прокоментував позбавлення Корбана громадянства

Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував позбавлення Корбана громадянства, передає NNS, посилаючись на Українську правду.

Президент України переконаний, що рішення про позбавлення українського громадянства бізнесмена, голови Штабу тероборони Дніпра Геннадія Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.

Володимир Зеленський, відповідаючи в ході брифінгу на питання, чи можливо переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства у зв’язку зі зверненням до президента з приводу цього більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності, заявив:

По-перше, ніяких спекуляцій немає відносно позбавлення Корбана громадянства. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства.

Тим часом, Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що за останню добу понад 5 тисяч людей виявили бажання поставити підпис під листом до Президента щодо повернення громадянства Геннадію Корбану. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

“Це звичайні українці та сотні відомих, і не тільки в Україні, людей. Серед них: Арсен Аваков, Степан Барна, Валерій Пекар, Андрій Магера, а також ще міські голови.

Друзі, всіх, кого ми вже змогли веріфікувати, ми додамо на сайт Української правди. Там буде посилання на Google Docs. Сьогодні це тільки понад 100 осіб. Та ми щодня оновлюватимемо перелік.

І ще одне – якщо хтось і не потрапить до переліку на «УП» – не хвилюйтесь. Незабаром з’явиться петиція до Президента на підтримку Корбана. Тож, заздалегідь просимо приєднатися до її підписання”, — написав він.

Що було раніше