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Зеленський прибув до Великобританії – його зустрів Залужний (фото)

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Журналіст
Зеленський прибув до Великобританії – його зустрів Залужний

Володимир Зеленський прибув до Великобританії сьогодні, 18 липня. Його зустрів посол України та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на саміт Європейської політичної спільноти. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах, передають “Новини України – НСН“.

Навіщо Зеленський прибув до Великобританії

Зеленський прибув до Великобританії – його зустрів Залужний

Країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики. Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод, – розповів президент України

За його словами, окрема програма заходу стосується відносин України із Великою Британією.

Зеленський каже, що планує зустрітися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, Прем’єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.

Зеленський прибув до Великобританії – його зустрів Залужний

В планах підписання міжурядової угоди про підтримку українського ОПК, обговорення майбутньої оборонної співпраці та розширення можливостей захисту.

Зеленський прибув до Великобританії – його зустрів Залужний

З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор, – написав Зеленський

На фото, оприлюднених президентом зафіксовано його зустріч із Залужним.

Зеленський прибув до Великобританії – його зустрів Залужний

Зеленський прибув до Великобританії – його зустрів Залужний

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