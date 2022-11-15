Зеленський на саміті G-20 назвав формулу миру з 10 пунктів – у Кремлі відреагували

Президент України Володимир Зеленський на саміті G-20 назвав формулу миру, яка складається з 10 пунктів, передає NNS.
Зеленський заявив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.
Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Не буде жодних «Мінськів-3», які Росія порушить одразу ж після укладання, – сказав президент України.
Він назвав українську формулу миру, яка забезпечить мир не тільки в Україні, Європі та світі.
І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир. Взявши участь у саміті «Групи двадцяти», я представив пропозиції таких рішень – конкретних і чесних. Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із нами, – сказав Зеленський.
Отже, пропозиції України:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
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