Зеленський на саміті G-20 назвав формулу миру з 10 пунктів – у Кремлі відреагували

Президент України Володимир Зеленський на саміті G-20 назвав формулу миру, яка складається з 10 пунктів, передає NNS.

Зеленський заявив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації. Не буде жодних «Мінськів-3», які Росія порушить одразу ж після укладання, – сказав президент України.

Він назвав українську формулу миру, яка забезпечить мир не тільки в Україні, Європі та світі.

І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир. Взявши участь у саміті «Групи двадцяти», я представив пропозиції таких рішень – конкретних і чесних. Україна пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із нами, – сказав Зеленський.

Отже, пропозиції України:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Зеленський на саміті G-20 назвав формулу миру – реакція Кремля

У Кремлі вже встигли відреагувати на виступ Зеленського на саміті G20

‘Заява Зеленського про те, що жодного ‘Мінська-3′ не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори’, – цитують російські ЗМІ спікера Кремля Дмитра Пєскова.

В Кремлі обговорюють ядерний удар по Україні, Зеленський закликає не боятися, а Джонсон вважає загрозу малоймовірною