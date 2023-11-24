Зеленський доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації і ротації в ході сьогоднішньої Ставки, передає НСН з посиланням на Телеграм-канал глави держави.

Президент України Володимир Зеленський 24 листопада провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули питання мобілізації

“Ставка. Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики”, – написав президент

Учасники засідання заслухали доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та очільника МВС Ігоря Клименка.

Також на засіданні виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директор ДБР Олексій Сухачов і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

“Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення”, – написав Зеленський, маючи на увазі рішення, що стосуються мобілізації та демобілізації

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