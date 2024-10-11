Зеленському ймовірно доведеться зіштовхнутися з народним гнівом через підвищення податків, яке називають історичним. Про це пише The New York Times , передають « Новини України – НСН ».

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила вчора, 10 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський може опинитися перед викликами, пов’язаними з народним невдоволенням, після ухвалення нового податкового закону, що передбачає підвищення податків, – вважає автор матеріалу The New York Times

Підвищення податків вдарить по українцям, які і так відчувають фінансові труднощі

Зазначається, що крок може викликати серйозні соціальні наслідки в умовах, коли українці вже в без того відчувають фінансові труднощі через триваючу війну.

Видання зазначає, що український парламент проголосував за найбільше підвищення податків з моменту початку війни з Росією, вдавшись до політично непопулярного кроку, щоб зібрати кошти на виснажливі військові дії.

Цей крок, ймовірно, сильно вдарить по Україні, де люди вже відчули різке падіння свого економічного добробуту через конфлікт, – ідеться в публікації

Видання нагадує, що закон збільшує військовий збір з доходів фізосіб з 1,5% до 5%. Крім того, він заднім числом подвоює податки на прибуток банків до 50% цього року і підвищує податки на прибуток інших фінансових установ.

«Нас будуть ненавидіти»

Заступник голови економічного комітету Ради Олексій Мовчан визнав у коментарі виданню, що законопроєкт «непопулярний».

Нас будуть ненавидіти, але у нас немає іншого виходу. Йдеться про наше виживання в цій війні, – сказав він

Коли Зеленський повернеться додому, на нього чекає народний гнів

NYT пише, що необхідність зміцнення державного бюджету останніми місяцями тільки зросла, оскільки українські війська постійно втрачають позиції на полі бою на сході країни, а військова і фінансова підтримка Києва ризикує скоротитися через втому від війни на Заході.

У четвер Зеленський вирушив у кругове турне європейськими столицями, щоб закликати іноземних союзників збільшити свою підтримку… Але коли Зеленський повернеться додому, йому, можливо, доведеться зіткнутися з гнівом свого населення через підвищення податків – непопулярним заходом у будь-якій державі, але особливо в країні, економіку якої зруйновано конфліктом, – ідеться в статті

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