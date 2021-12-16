Збільшення зарплат і пенсій, нові правила для ФОПів: основні зміни з 1 січня 2022 року

У новому році в Україні відбудуться зміни, які торкнуться практично кожного громадянина. Зокрема, це збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. А також нові правила для ФОПів. Про основні зміни з 1 січня 2022 року NNS розповість, посилаючись на ТСН.

Зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

Від 1 січня розмір мінімальної зарплати складатиме 6,5 тис. гривень. Прожитковий мінімум складатиме 2 393 гривні. Відповідний рівень цих двох базових величин був встановлений ухваленим на 2022 рік Державним бюджетом. Відповідно до цього будуть збільшені єдиний соціальний внесок та єдиний податок, про них докладніше розповімо нижче.

Через підвищення мінімальної зарплати зросте податок на нерухомість. Загальна ставка для всієї країни – не більш, ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, тобто зайвий “квадрат” обійдеться в 97,50 грн. Податок накладають на ту площу, яка перевищуює “норму” – 60 кв. м для квартири та 120 кв. м – для приватного будинку.

Основні зміни з 1 січня 2022: нові правила для ФОПів

Від 1 січня 2022 року всі ФОПи 2-4 групи, незалежно від виду їхньої діяльності та рівня доходу, муситимуть користуватися касовими апаратами. Це нововведення торкнеться інтернет-магазинів, ресторанів, кафе, турагенцій, готелів, крамниць, магазинів ювелірних виробів тощо. Тож тим підприємцям, які ще не мають касового апарату, потрібно буде купити та зареєструвати нове обладнання, а також навчитись користуватись ним.

Невстановлення касових апаратів відповідними групами ФОПів загрожує сплата штрафів у розмірі 100% від проданої продукції. Якщо порушення буде зафіксовано вдруге, то сплата штрафу становитиме 150% від вартості проданої з порушенням продукції. Водночас, зазначимо, що наразі податкова зобов’язалася не штрафувати підприємців до завершення карантину.

Крім того, для підприємців від 1 січня змінеться розмір сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку, на рівень яких впливають розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Так, для ФОП 1-ї групи ЄСВ від 1 січня становитиме 1430 гривень; єдиний податок – 248,1 грн. – не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2022.

Для ФОП 2-ї групи ЄСВ становитиме 1430 гривень; єдиний податок – 1300 гривень – 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня 2022 року.

Для ФОП 3-ї групи ЄСВ становитиме 1430 гривень; єдиний податок – 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.

Основні зміни з 1 січня: підвищення пенсій

Від січня в Україні відбудеться перерахування пенсій для ліквідаторів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Це стосуватиметься майже 40 тисяч пенсіонерів.

Мінімальні виплати збільшать для:

тих, хто отримав першу групу інвалідності – до 6000 грн.;

тих, хто одержав другу групу інвалідності – до 4800 грн;

тих, хто одержав третю групу інвалідності – до 3700 грн.

Крім того, у січні заплановане підвищення пенсій на 9% для жінок, що народилися до 1962 року.

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