Заступник міністра МВС Гогілашвілі виявився громадянином РФ, раніше судимим за шахрайство

Заступник міністра МВС Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Росії. Даний факт виявив Центр журналістських розслідувань. Крім того, є інформація про те, що він був судимий за шахрайство, передає NNS.

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер. Відповідні дані є у Федеральній податковій службі Російської Федерації.

Олександр Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Також він має діючий індивідуальний податковий номер РФ 616404621705. Інформація підтверджується базою даних Федеральної податкової служби РФ.

Офіційна база даних Федеральної податкової служби РФ при пошуку надає дані тільки чинних паспортів громадян РФ та їхніх індивідуальних податкових номерів.

Вихід із громадянства РФ чи позбавлення його відбувається на підставі відповідного Указу президента Росії.

Блогер та колишній нардеп Борислав Береза у своєму telegram-каналі також оприлюднив інформацію про те, що О.Гогілашвілі має чинний російський закордонний паспорт, виданий у 2012 році. За деякими даними, Гогіашвілі перебуває в Україні з 2010 року, отже російський закордонний паспорт він отримував вже в українських період своєї біографії.

Згідно офіційної біографії Олександра Гогілашвілі на сайті МВС, він народився 26 грудня 1973 року у Грузії. За даними з відкритих джерел, тривалий час працював у Росії. Зокрема, був помічником Миколи Валуєва, депутата Державної думи Росії від партії «Единая Россия»

У 2014 році Микола Валуєв входив до «депутатського десанту» російських парламентарів, яких доставили до Криму у день захоплення Верховної ради АРК для агітації за референдум і приєднання Криму до РФ. Депутати Держдуми М.Валуєв, В.Терешкова, С.Міронов і О.Журавльов виступали на мітингах перед Севастопольською міською адміністрацією та на площі Нахімова, вели агітацію в ЗМІ.

За даними журналіста-розслідувача Володимира Бойка у Фейсбуці, Олександр Гогилашвили має судимість. Зокрема, за шахрайство та підробку документів. Вирок був винесений Пролетарським райсудом Ростова-на-Дону 4 вересня 1998 року.

У документі йдеться, що уродженець грузинського міста Тбілісі одружений, раніше не був судимий, має середню освіту і працює агентом з нерухомості в фірмі “Лисиця”. Тоді чоловік був визнаний винним у скоєнні правопорушень за кількома статтями Кримінального кодексу РФ. Яке саме покарання отримав Гогилашвили, не ясно.

Олександр Гогілашвілі був призначений заступником міністра МВС у вересні 2019 року, коли міністерство очолював Арсен Аваков. Після приходу на посаду Дениса Монастирського Гогілашвілі залишився заступником. У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

З 2010 року Гогілашвілі працював з організаціями в Україні, які допомагають наркозалежним, зокрема, в «Міжнародній антинаркотичній асоціації» (МАА). Про цю організацію йшлося у фільмі-розслідуванні Суспільного «Бити. Молитися. Тримати». Згідно з оприлюдненими даними, щодо МАА в судовому реєстрі є десятки кримінальних проваджень, що вказують на примусові методи утримання наркозалежних.

Своїм призначенням на високу посаду без належної освіти та досвіду Гогілашвілі може завдячувати дружині Марії Левченко, яка є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 10 грудня 2021 року у мережі з’явилося відео, на якому заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі грубо та нецензурно спілкується з працівниками поліції на в’їзді у Донецьку область. Гнів Гогілашвілі викликала зупинка автомобіля, в якому він їхав, та авто з охороною, і законне прохання поліцейських до водія показати документи. Гогілашвілі обурився через те, що поліцейські його не впізнали. На його думку, його портрет мав би висіти у поліцейському відділку.

«Єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, він лише один. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш. Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде», — обурювався Гогілашвілі.

Міністр МВС Денис Монастирський після оприлюднення скандального відео ініціював проведення дисциплінарного провадження, на період якого заступника міністра відсторонено від посади. «Я особисто вивчу всі деталі того, що сталося і прийму відповідні управлінські рішення», — написав Монастирський.

У свою чергу, Олександр Гогілашвілі вибачився за свою «надмірну емоційність».

«Пишаюсь тим, що я не українка» – вчителька київської школи потрапила у скандал (відео)

«Я президент, Міша»: 27 яскравих цитат Зеленського під час прес-марафону – передають всю атмосферу

Чи буде наступ Росії на Україну – Кулеба оцінив ризики