Кабінет Міністрів України оприлюднив зарплати міністрів та інших урядовців, отримані ними за жовтень, передає NNS, посилаючись на Урядовий портал.

Зарплати міністрів та інших урядовців у жовтні

Так, фактично отримана Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заробітна плата становила 61 485,55 гривні. Нарахована заробітна плата – 76 379,56 грн, у тому числі: посадовий оклад – 54 478,57 грн та заробітна плата за час відрядження – 21 791,42 грн. Сума податків становила 14 894,01 гривень, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 748,32 грн та військовий збір – 1 145,69 гривні.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко отримала фактичну заробітну плату за жовтень у розмірі 61 509,08 гривень. Нарахована заробітна плата – 76 408,79 грн, у тому числі: посадовий оклад – 69 006,19 грн та заробітна плата за час відрядження – 7 263,81 грн. Індексація доходу – 138,79 грн. Сума податків становила 14 899,71 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 753,58 грн та військовий збір – 1 146,13 грн.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина отримала фактичну заробітну плату в розмірі 61 491,44 гривні. Нарахована заробітна плата становить 76 386,88 грн, у тому числі: посадовий оклад – 58 110,48 грн та заробітна плата за час відрядження – 18 159,52 грн. Індексація доходу – 116,88 грн. Сума утриманих податків становила 14 895,44 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 749,64 грн та військовий збір – 1 145,80 грн.

Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримала фактичну заробітну плату у розмірі 61 514,44 гривні. Нарахована заробітна плата становить – 76 415,46 грн. У тому числі: посадовий оклад – 69 171,28 грн та заробітна плата за час відрядження – 7 105,05 грн. Індексація доходу – 139,13 грн. Сума податків становила 14 901,02 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 754,79 грн та військовий збір – 1 146,23 грн.

Віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав фактичну зарплату у розмірі 61 520,84 гривні. Нарахована заробітна плата – 76 423,40 грн, у тому числі: посадовий оклад – 76 270,00 грн. Індексація доходу – 153,40 грн. Сума утриманих податків становила 14 902,56 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 756,21 грн та військовий збір – 1146,35 грн.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов отримав фактичну заробітну плату в розмірі 122 038,80 гривень. Нарахована заробітна плата – 151 601,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 72 638,10 грн, відпускні – 2 393,40 грн та матеріальна допомога на оздоровлення – 76 423,40 грн. Індексація доходу – 146,10 грн. Сума податків становила 29 562,20 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 27 288,18 грн та військовий збір – 2 274,02 грн.

Фактично отримана державним секретарем Кабінету Міністрів України Олександром Яремою заробітна плата становила 84 722,91 гривні. Нарахована заробітна плата – 105 245,85 грн, у тому числі: посадовий оклад – 30 552,38 грн, надбавка за ранг – 800,00 грн, надбавка за вислугу років – 15 409,85 грн, надбавка за виконання особливо важливої роботи – 40 500,00 грн. Також урядовець отримав надбавку за роботу з таємними документами – 8 020,00 грн та заробітну плату за час відрядження – 9 547,62 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 20 522,94 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 18 944,25 грн та військовий збір – 1 578,69 гривні.

Державний секретар Кабінету Міністрів України Костянтин Мар’євич отримав фактичну заробітну плату у розмірі 67 070,18 гривні. Нарахована заробітна плата – 83 317,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 38100,00 грн, надбавка за ранг – 800,00 грн, надбавка за вислугу років – 8001,00 грн. Надбавка за виконання особливо важливої роботи становила 36 000,00 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 16 246,82 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 14 997,06 грн та військовий збір – 1 249,76 грн.

Фактично отримана заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України Олегом Войтовичем заробітна плата становила 68 716,41 гривні. Нарахована заробітна плата – 85 362,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 36 200,00 грн, надбавка за ранг – 800,00 грн, надбавка за вислугу років – 11 946,00 грн та надбавка за виконання особливо важливої роботи – 36 000,00 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 16 645,59 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 15 365,16 грн та військовий збір – 1 280,43 грн.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Павло Полянський отримав фактичну заробітну плату у розмірі 73 831,38 гривні. Нарахована заробітна плата – 91 716,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 36 200,00 грн, надбавка за ранг – 1000,00 грн, надбавка за вислугу років – 18 100,00 грн, надбавка за виконання особливо важливої роботи – 36 000,00 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 17 884,62 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 16 508,88 грн та військовий збір – 1 375,74 грн.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Анатолій Куцевол отримав фактичну заробітну плату у розмірі 72 213,33 гривні. Нарахована заробітна плата – 89 706,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 31 028,57 грн, надбавка за ранг – 800,00 грн, надбавка за вислугу років – 10 860,00 грн. А також надбавка за виконання особливо важливої роботи – 36 000,00 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 5 430,00 грн та заробітна плата за час відрядження – 5171,43 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 17 492,67 гривні, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 16 147,08 грн та військовий збір – 1 345,59 грн.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Володимир Федорчук отримав фактичну заробітну плату у розмірі 78 202,53 гривні. Нарахована заробітна плата – 97 146,00 грн. У тому числі: посадовий оклад – 36 200,00 грн, надбавка за ранг – 1000,00 грн, надбавка за вислугу років – 18 100,00 грн, надбавка за виконання особливо важливої роботи – 36 000,00 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 5 430,00 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 18 943,47 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 17 486,28 грн та військовий збір – 1 457,19 грн.

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