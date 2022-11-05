5 /5
Based on 5 ratings
112
Україна
Тег:
112

Кабмін оприлюднив зарплати міністрів та інших урядовців за жовтень

Дата
Кабмін оприлюднив зарплати міністрів та інших урядовців за жовтень

Кабінет Міністрів України оприлюднив зарплати міністрів та інших урядовців, отримані ними за жовтень, передає NNS, посилаючись на Урядовий портал.

Зарплати міністрів та інших урядовців у жовтні

Так, фактично отримана Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заробітна плата становила 61 485,55 гривні. Нарахована заробітна плата – 76 379,56 грн, у тому числі: посадовий оклад – 54 478,57 грн та заробітна плата за час відрядження – 21 791,42 грн. Сума податків становила 14 894,01 гривень, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 748,32 грн та військовий збір – 1 145,69 гривні.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко отримала фактичну заробітну плату за жовтень у розмірі 61 509,08 гривень. Нарахована заробітна плата – 76 408,79 грн, у тому числі: посадовий оклад – 69 006,19 грн та заробітна плата за час відрядження – 7 263,81 грн. Індексація доходу – 138,79 грн. Сума податків становила 14 899,71 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 753,58 грн та військовий збір – 1 146,13 грн.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина отримала фактичну заробітну плату в розмірі 61 491,44 гривні. Нарахована заробітна плата становить 76 386,88 грн, у тому числі: посадовий оклад – 58 110,48 грн та заробітна плата за час відрядження – 18 159,52 грн. Індексація доходу – 116,88 грн. Сума утриманих податків становила 14 895,44 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 749,64 грн та військовий збір – 1 145,80 грн.

Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримала фактичну заробітну плату у розмірі 61 514,44 гривні. Нарахована заробітна плата становить – 76 415,46 грн. У тому числі: посадовий оклад – 69 171,28 грн та заробітна плата за час відрядження – 7 105,05 грн. Індексація доходу – 139,13 грн. Сума податків становила 14 901,02 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 754,79 грн та військовий збір – 1 146,23 грн.

Віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав фактичну зарплату у розмірі 61 520,84 гривні. Нарахована заробітна плата – 76 423,40 грн, у тому числі: посадовий оклад – 76 270,00 грн. Індексація доходу – 153,40 грн. Сума утриманих податків становила 14 902,56 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 13 756,21 грн та військовий збір – 1146,35 грн.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов отримав фактичну заробітну плату в розмірі 122 038,80 гривень. Нарахована заробітна плата – 151 601,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 72 638,10 грн, відпускні – 2 393,40 грн та матеріальна допомога на оздоровлення – 76 423,40 грн. Індексація доходу – 146,10 грн. Сума податків становила 29 562,20 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 27 288,18 грн та військовий збір – 2 274,02 грн.

Фактично отримана державним секретарем Кабінету Міністрів України Олександром Яремою заробітна плата становила 84 722,91 гривні. Нарахована заробітна плата – 105 245,85 грн, у тому числі: посадовий оклад – 30 552,38 грн, надбавка за ранг – 800,00 грн, надбавка за вислугу років – 15 409,85 грн, надбавка за виконання особливо важливої роботи – 40 500,00 грн. Також урядовець отримав надбавку за роботу з таємними документами – 8 020,00 грн та заробітну плату за час відрядження – 9 547,62 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 20 522,94 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 18 944,25 грн та військовий збір – 1 578,69 гривні.

Державний секретар Кабінету Міністрів України Костянтин Мар’євич отримав фактичну заробітну плату у розмірі 67 070,18 гривні. Нарахована заробітна плата – 83 317,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 38100,00 грн, надбавка за ранг – 800,00 грн, надбавка за вислугу років – 8001,00 грн. Надбавка за виконання особливо важливої роботи становила 36 000,00 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 16 246,82 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 14 997,06 грн та військовий збір – 1 249,76 грн.

Фактично отримана заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України Олегом Войтовичем заробітна плата становила 68 716,41 гривні. Нарахована заробітна плата – 85 362,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 36 200,00 грн, надбавка за ранг – 800,00 грн, надбавка за вислугу років – 11 946,00 грн та надбавка за виконання особливо важливої роботи – 36 000,00 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 16 645,59 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 15 365,16 грн та військовий збір – 1 280,43 грн.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Павло Полянський отримав фактичну заробітну плату у розмірі 73 831,38 гривні. Нарахована заробітна плата – 91 716,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 36 200,00 грн, надбавка за ранг – 1000,00 грн, надбавка за вислугу років – 18 100,00 грн, надбавка за виконання особливо важливої роботи – 36 000,00 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 17 884,62 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 16 508,88 грн та військовий збір – 1 375,74 грн.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Анатолій Куцевол отримав фактичну заробітну плату у розмірі 72 213,33 гривні. Нарахована заробітна плата – 89 706,00 грн, у тому числі: посадовий оклад – 31 028,57 грн, надбавка за ранг – 800,00 грн, надбавка за вислугу років – 10 860,00 грн. А також надбавка за виконання особливо важливої роботи – 36 000,00 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 5 430,00 грн та заробітна плата за час відрядження – 5171,43 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 17 492,67 гривні, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 16 147,08 грн та військовий збір – 1 345,59 грн.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Володимир Федорчук отримав фактичну заробітну плату у розмірі 78 202,53 гривні. Нарахована заробітна плата – 97 146,00 грн. У тому числі: посадовий оклад – 36 200,00 грн, надбавка за ранг – 1000,00 грн, надбавка за вислугу років – 18 100,00 грн, надбавка за виконання особливо важливої роботи – 36 000,00 грн, надбавка за роботу з таємними документами – 5 430,00 грн. Індексація доходу – 416,00 грн. Сума податків становила 18 943,47 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – 17 486,28 грн та військовий збір – 1 457,19 грн.

Важлива інформація — ПФУ звернувся до українців щодо виплати пенсій та субсидій за жовтень

To Top