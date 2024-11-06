«Зараз Росія прагне, щоб Україна вийшла з цієї території»: Сирський підбив підсумки Курської операції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки Курської операції станом на 6 листопада. Він розповів про її мету і результати, яких вдалося досягти.

Звернення Головкома до українського народу оприлюднив Генштаб ЗСУ вранці 6 листопада, передають “Новини України – НСН“.

За словами Сирського, у травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої “буферної зони” на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

Головком каже, що саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.

Сирський підбив підсумки Курської операції

За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717.

За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

«Зараз Росія прагне, щоб Україна вийшла з цієї території»

Зараз росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї, – каже Олександр Сирський

Він додав, що російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території.

За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців. Разом переможемо! Слава Україні! – написав Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський

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