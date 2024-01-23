Україні доведеться затримати зарплати і «запустити станок», якщо допомога Заходу не надійде – ЗМІ

Україні доведеться затримати зарплати і «запустити станок», якщо допомога Заходу не надійде найближчим часом. Про це пише The Wall Street Journal, передає НСН.

Якщо фінансова та військова допомога від США та Європи не надійде найближчим часом, гроші в Україні закінчаться протягом кількох місяців.

У цьому разі, щоб забезпечити роботу уряду, Києву доведеться затримати зарплати і почати друкувати гроші — стратегія, яка призвела до економічного колапсу у Венесуелі.

Згідно з оцінками економістів і українських чиновників, у разі відсутності допомоги від США і Європи в України не вистачить коштів протягом кількох місяців, що змусить уряд вжити болючих економічних заходів.

Як повідомили в джерелі, США і Євросоюз, які є основними фінансовими партнерами України, надали обіцянки щодо виділення мільярдів доларів у вигляді нової фінансової та військової підтримки. Однак ці обіцянки виявилися порушені через внутрішні конфлікти у Вашингтоні та Брюсселі. Попри запевнення політичних лідерів у тому, що ці пакети допомоги зрештою будуть реалізовані, для України настає критично важливий період часу.

Цього року країна зіткнеться з фінансовим дефіцитом у розмірі понад $40 млрд. Очікувалося, що фінансування від США і ЄС покриє близько $30 млрд із цієї суми. Ці гроші необхідні для підтримки роботи уряду і використовуються для фінансування зарплат, пенсій і субсидій населенню.

За даними видання, затримки з пакетами військової допомоги також завдадуть удару по бойових діях України, які застопорилися після невдалого контрнаступу. Тоді Київ зможе виграти ще кілька місяців, затримуючи зарплати або позичаючи ще більше у власних банків і внутрішніх інвесторів. Зрештою, Київ може виявитися змушений друкувати гроші — стратегія, яка призвела до економічного колапсу у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Пенсії і зарплати в Україні затримають, якщо не буде допомоги – Свириденко

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