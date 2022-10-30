Запрацювала нова грошова допомога для ВПО, які переїхали до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей

В Україні запрацювала нова грошова допомога для ВПО. Новий проєкт допомоги реалізовують Консорціум реагування, благодійний фонд Право на захист та Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA), передає NNS, посилаючись на Факти ICTV.

Що передбачає грошова допомога, хто може її отримати та як це зробити – далі в матеріалі.

Хто може отримати

Грошові виплати можуть отримати переселенці, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей та відповідають певним вимогам:

переїхали протягом останніх 30 днів;

родини, які постраждали від раптових обстрілів;

сім’ї, які втратили члена родини;

ВПО, які втратили засоби для існування (ферму, худобу, власний магазин тощо).

Отримати допомогу також можуть ті українці, які перемістилися до однієї з вищезгаданих областей до 1 вересня, мають дохід менший, ніж 5 400 грн на одну особу (за останні три місяці), та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

мають двох або більше дітей;

є особою з інвалідністю;

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);

серед членів сім’ї є вагітні жінки та жінки з дітьми до двох років;

мають члена родини похилого віку (55+ років).

Увага! Родини, які отримували допомогу від міжнародних організацій, не мають права на цю виплату.

Що передбачає грошова допомога

ВПО, які переселилися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть претендувати на грошову допомогу в розмірі 6 600 грн на одну особу.

Виплати здійснюватимуться впродовж трьох місяців, тобто по 2 200 грн на місяць.

Як отримати

Для отримання допомоги ВПО повинні зареєструватися. Для цього необхідно усім членам родини особисто звернутися в один з пунктів реєстрації:

Кривий Ріг: вул. Хабаровська, 1 (графік роботи: будні з 09:00 до 18:00). Графік руху мобільної бригади можна відстежувати у Telegram-каналі.

Перед особистим приходом, варто записатися на реєстрацію за телефоном: (096) 956-08-18.

Хмельницький: вул. Героїв Майдану, 28 (графік роботи: будні з 09:00 до 18:00). Також працюватиме мобільна бригада – за графіком її руху стежте у Telegram-каналі.

Київська область – працює лише мобільна бригада, яка реєструє ВПО в громадах. Графік руху можна відстежити у Telegram-каналі.

Сумська область – реєстрація здійснюється лише через мобільну бригаду.

Необхідні документи

Під час реєстрації на допомогу ВПО повинні мати:

паспорт громадянина України (з даними про прописку/витягом) або свідоцтво про народження дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ з банківськими реквізитами;

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості.

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