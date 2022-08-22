Залужний назвав кількість загиблих українських військових у війні з рф

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний назвав кількість загиблих українських військових у війні з російською федерацію, передає NNS, посилаючись на Інтерфакс Україна.

Про наші втрати Залужний згадав, коли говорив про необхідність захисту маленьких українців, на долю яких випала страшна війна.

У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, – наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули, – сказав Залужний на форумі “Захисники. Перекличка” в понеділок 21 серпня.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45 600 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 45400 (+200) осіб ліквідовано.

Нагадаємо, у червні цього року радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович говорив, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у боях із окупантами загинуло до 10 тисяч українських військовослужбовців.

Слід відзначити, що експерти і військові оглядачі констатують: останнім часом Україна стала менше втрачати своїх солдат на полі бою. Цьому посприяло, зокрема, отримання західної зброї.

Втрати України у війні: Арестович назвав кількість загиблих солдат