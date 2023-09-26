6 депутатів ВР пропонують більш швидко закривати сільські школи. Вони подали до Парламенту відповідний законопроєкт №10083, передає НСН.

Ініціативна група пропонує Раді скоротити процес закриття сільських шкіл з року до трьох місяців.

Станом на сьогодні, згідно з діючим законодавством, реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за рік до прийняття відповідного рішення.

Пропонується зменшити термін оприлюднення рішення засновника про ліквідацію з одного року до трьох місяців.

У пояснювальній записці вказано, що можливість будь-яких змін в освітній мережі існує лише протягом нетривалого часу літніх канікул, у зв’язку із забезпеченням безперервності освітнього процесу, тому і пропонують зменшити термін процедури.

6 депутатів ВР пропонують швидше закривати сільські школи – прізвища

Серед авторів законопроєкту: депутатка від групи “Довіра” Лариса Білозір, її колеги по групі Микола Кучер, Владіслав Поляк та Сергій Вельможний, а також депутати від фракції “Слуга народу” Георгій Мазурашу та Олег Дунда.

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