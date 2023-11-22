Що означає новий закон про визнання освіти на окупованих територіях – роз’яснення Мінреінтеграції

Як повідомлялось раніше, Верховна Рада 21 листопада ухвалила закон про визнання освіти на окупованих територіях. Роз’яснення з цього приводу надали в Мінреінтеграції, передає НСН.

Парламент ухвалив закон, який передбачає механізм оцінювання результатів навчання для осіб, що здобували освіту на ТОТ .

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України» було прийнято у другому читанні.

Закон, зокрема, дає змогу мешканцям таких територій продовжити навчання в українських освітніх закладах або отримати певний освітній ступінь.

Перелік освітніх закладів, які проводитимуть таку атестацію, буде визначений Урядом. Так само як і перелік спеціальностей (професій), за якими проведення атестації не допускатиметься.

Ухвалення цього Закону сприяє реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій в освітній простір України.

Проєкт Закону розробили за ініціативи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у співпраці з Міністерством освіти і науки України та народними депутатами України.

Також до розробки законопроєкту долучалися члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

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