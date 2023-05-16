“Пишуть, що 307 кубів при показаннях 80 “- українці скаржаться на неправильні суми за доставку газу

Українці скаржаться, що їм нараховують неправильні суми за доставку газу. На офіційній сторінці «Нафтогазу» прокоментували ситуацію і порадили, як діяти клієнтам, передає НСН.

Зокрема, на незрозумілі дії оператора ГРМ скаржаться мешканці Дніпропетровщини.

У Дніпрі також проблеми з оператором ГРМ облгазу – нараховують за доставку газу навіть не спираючись на показники лічильників. Пишуть, що заявлено на місяць 307 куб, і тут же нижче показники лічильників, на яких 80 куб. Це як взагалі?? Дзвонили в облгаз, а вони сказали, що показники лічильника тут ні до чого взагалі, і ми маємо платити у цьому році максимум, щоб наступного року нам зробили перерахунок. Вам не здається це твердження абсурдним?? Які 307 куб на місяць при фактичному споживанні максимум 100 куб??? Куди ще можна звернутися, щоб була перевірка Дніпрогазу? – написала мешканка Дніпра

У ГК «Нафтогаз України» відповіли, що вони є постачальником газу. А облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання.

Розмір плати за розподіл (доставку) газу розраховується індивідуально для кожного абонента. За основу розрахунку береться обсяг споживання газу за минулий «газовий рік»: з 1 жовтня до 30 вересня. Цей індивідуальний об’єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для Оператора ГРМ тариф на послуги з розподілу природного газу.

Зокрема, для оператора ГРМ АТ “Дніпрогаз”, з 1 січня 2022 р. тариф на послуги розподілу природного газу затверджено на рівні 1,08 грн за 1 куб.м (з ПДВ) відповідно до Постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 р. №2744.

Тому, у даній ситуації, якщо Ви не згодні з нарахованим щомісячним платежем за розподіл газу на більший об’єм газу ніж Ви використали, то рекомендуємо Вам звернутись саме до оператора ГРМ. Як приклад, Ви можете надіслати до компанії письмове звернення, в якому Вам необхідно описати Вашу ситуацію та Ваш оператор ГРМ буде зобов’язаний надати відповідь у письмовому вигляді та виконати перерахунки за необхідності, – радять у «Нафтогазі»

Тут також додають, що можна прикріпити до листа фото-підтвердження передачі показників лічильника (за наявності). Оператор ГРМ повинен буде надати письмову відповідь на звернення клієнта або пояснити, чому саме на такий обсяг спожитого газу були здійснені нарахування.

Українці скаржаться на неправильні суми за доставку газу