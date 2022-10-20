«Z-треш» – Смілянський показав, як виглядає відділення пошти у звільненому селищі на Херсонщині

Ігор Смілянський показав, як виглядає відділення Укрпошти у звільненому селищі Велика Олександрівка на Херсонщині. Фото слідів «руського міру» він виклав вранці 20 жовтня, а уже ввечері пообіцяв оприлюднити інші світлини – на яких ми побачимо результати роботи за день.

За словами Ігоря Смілянського, саме сьогодні Укрпошта поновлює роботу на звільненій території Херсонщини після майже чотиримісячної перерви. І перше відкрите відділення буде саме у Великій Олександрівці.

1 липня, коли, через окупацію і зраду, ми були вимушені припинити працювати на Херсонщині, я пообіцяв нашим працівникам, що зовсім скоро ми разом відсвяткуємо повернення Укрпошти. І сьогодні цей день настав. Так, ми ще не в центрі Херсону, але, поки хтось там «еще не начинает», ми вже починаємо свій шлях. Сьогодні відкриваємо поштове відділення у деокупованій Великій Олександрівці. А далі нас чекає вся область. Зараз покажу вам “до”, або, як каже сучасна молодь, «треш», а у ввечері і «після», як буде виглядати наше відділення. Чи то заздрість, що у них такого немає, чи то дикість від природи, але потрощили все відділення та машини, а зверху наліпили свої русняві z-індикатори, – написав Смілянський.

Ми не зможемо їм повернути життя та час, які вони втратили за 4 місяці в окупації… Але зможемо допомогти швидко повернутись до життя в Україні. Сьогодні більше 1000+ мешканців цього села отримають фінансову допомогу від Червоного Хреста та Міжнародної організації з міграції + своі Українські пенсії за весь цей час, продукти та найнеобхідніше, – додав керівник компанії.

NNS покаже фото реабілітованого відділення пошти у Великій Олександрівці, як тільки вони з’являться. Слідкуйте за оновленнями. Це зручно робити у нашому Телеграмі.

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