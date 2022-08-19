З Януковичем, Медведчуком і Царьовим – озвучено план Путіна перед вторгненням в Україну

The Washington Post озвучила план Путіна перед повномасштабним вторгненням в Україну. Згідно з інформацією видання, яке посилається на дані розвідки, допомагати російському диктатору встановлювати «свою» владу в Україні мали такі одіозні особи, як Віктор Янукович, Віктор Медведчук і Олег Царьов, передає NNS.

ФСБ Росії розраховувала створити в Україні 2 маріонеткові уряди після захоплення Києва – пише американська газета The Washington Post, ознайомившись із конфіденційними розвідданими.

Основними “союзниками” спецслужби стали президент Віктор Янукович і підозрюваний у держзраді нардеп, кум президента РФ Віктор Медведчук, зазначили автори статті.

Янукович і Ко

Так, президент-втікач Віктор Янукович, за даними журналістів, прибув до Білорусі та створив групу для захоплення влади. Його соратники, зокрема колишній регіонал Олег Царьов, чекали на півдні України.

Янукович очолював групу, яка зібралася у Білорусі на початку березня. Її завданням було повернення влади у Києві.

Нагадаємо, колишній президент писав відкритий лист Володимиру Зеленському з проханням припинити війну, здатися та підписати з Москвою мир. За даними українських розвідників, голова охорони Януковича протягом тижня щонайменше 3 рази розмовляв зі старшим офіцером ФСБ, який займався Україною.

Журналісти зазначають, що Янукович на уточнювальні питання розслідувачів не відповів, а колишній прем’єр України Микола Азаров назвав плани РФ повернути Януковича до влади “нісенітницею”.

Друга група на півдні та Олег Царьов

Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Серед них був Олег Царьов, який, спілкуючись із журналістами газети, сказав, що у перші тижні війни був нібито під Києвом разом із друзями.

Хто саме його супроводжував, колишній політик не уточнив. Царьов заперечив, що мав якісь домовленості напередодні вторгнення.

Повідомляється, що Янукович був у центрі групи, яка зібралася в Республіці Білорусь на початку березня і, ймовірно, готувалася, щоб напасти та повернути владу. Була й друга група – туди входили колишні члени партії Януковича. Вони зібралися на території на півдні України, яку захопили на початку війни російські війська, уточнюється у матеріалі.

Пише видання і про те, що співробітники Федеральної служби безпеки останніми днями перед повномасштабною війною займалися облаштуванням житла у столиці. Настільки вони були впевнені, що захоплять важелі влади у Києві.

За словами представників західної розвідки, ФСБ або не розуміла, наскільки люто чинитиме опір Україні, або розуміла, але не могла передати таку незручну інформацію президенту Росії Володимиру Путіну, зазначає The Washington Post.

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