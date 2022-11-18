Майже по всій території України планово чи екстрено вимикають світло. Громадяни змушені годинами, а то і днями обходитися без електрики. Це наслідок російського терору. В «Укренерго» «на пальцях» пояснили, що відбувається з енергосистемою країни, передає NNS.

В «Укренерго» спробували продемонструвати ситуацію в українській енергосистемі після масованих атак на простому прикладі.

Уявімо, що в країні більшість ключових транспортних розв’язок та мостів на магістральних трасах, якими можна дістатися із заходу на схід, більше не придатні для проїзду. Вони зруйновані. Потрапити зі Львова до Харкова все ще можливо, але значно меншими дорогами, пропускна здатність яких не може забезпечити великий потік автомобілей. Це означає, що час на дорогу, який був 8-10 годин, може займати кілька днів. Десь доведеться постояти в заторі та їхати повільніше, – проводять паралелі в «Укренерго».

Ця аналогія ілюструє ситуацію в енергосистемі країни, яка є зараз головною ціллю російського терору. Лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі з західних регіонів на схід, тобто по всій країні. Більше 1000 фахівців «Укренерго» 24/7 працюють над відновленням енергосистеми, латають те, що можна залатати і замінюють те, що можна замінити.

Для того, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми в таких умовах та уникнути ще більших аварій, в «Укренерго» вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40% по країні. Зараз, на жаль, графіки застосовані по всій Україні.

Такі заходи можна порівняти з роботою регулювальника під час заторів на дорогах. Якщо на трасі тривають ремонтні роботи, регулювальник зупиняє рух автомобілів з одного боку, та пропускає інших. Це єдина можливість проїхати вузькою дорогою за таких обставин. Поки водії в заторі сердяться на регулювальника, ремонтники відновлюють дорогу.

З міркувань безпеки ми не можемо показати вам всі деталі та масштаб руйнувань. На фото лише один приклад наслідків російської атаки за останні дні, – кажуть енергетики.

Це трансформатор на одній з великих підстанцій на заході України. В момент влучання в нього без світла залишилося близько 400 тис людей. Таких трансформаторів зараз енергосистемі десятки. Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення в країні.

Ми вже повернули світло близько 70% споживачів в деяких областях центрального регіону та підготували високовольні лінії для підключення в західному та дніпровському регіонах. На деокупованій Херсонщині ремонтні бригади Укренерго спільно із саперами обстежують високовольтні лінії. На жаль, там швидкість робіт стримує щільно замінована територія, – кажуть в «Укренерго».

Тут попереджають, що з кожною атакою відключення світла можуть тривати ще довше.