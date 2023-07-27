Українці-боржники можуть використати частину коштів з арештованих рахунків: як це зробити

Українці можуть використати частину коштів з арештованих рахунків. Як це зробити, пояснює «Я і Закон», передає НСН.

Двома мінімальними розмірами заробітної плати на місяць з арештованого рахунка відтепер, на період дії воєнного стану, зможуть користуватися фізичні особи – боржники, — повідомляють у Мінюсті

Зазначимо, що днями набрали чинності зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану».

Зміни передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану фізособи-боржники зможуть здійснювати видаткові операції з одного із своїх арештованих рахунків в одному банку в межах двох мінімальних розмірів зарплати на місяць (наразі розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 6 700 гривень).

Ця сума може бути використана протягом місяця, вона не є накопичувальною. Відповідна норма діє незалежно від розміру заборгованості за виконавчим документом.

Важливо! Для визначення такого рахунку боржнику обов’язково потрібно звернутись до державного виконавця, який наклав арешт, з відповідною заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій.

Заява може бути подана в паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».