Українці-боржники можуть використати частину коштів з арештованих рахунків: як це зробити

Українці можуть використати частину коштів з арештованих рахунків. Як це зробити, пояснює «Я і Закон», передає НСН.
Двома мінімальними розмірами заробітної плати на місяць з арештованого рахунка відтепер, на період дії воєнного стану, зможуть користуватися фізичні особи – боржники, — повідомляють у Мінюсті
Зазначимо, що днями набрали чинності зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану».
Зміни передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану фізособи-боржники зможуть здійснювати видаткові операції з одного із своїх арештованих рахунків в одному банку в межах двох мінімальних розмірів зарплати на місяць (наразі розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 6 700 гривень).
Ця сума може бути використана протягом місяця, вона не є накопичувальною. Відповідна норма діє незалежно від розміру заборгованості за виконавчим документом.
Заява може бути подана в паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».