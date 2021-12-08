З 9 грудня почнуть відсторонювати від роботи невакцинованих: список

В Україні з завтрашнього дня, 9 грудня, почнуть відсторонювати від роботи невакцинованих працівників. Про це нагадав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сьогодні, передає NNS, посилаючись на Контракти.

Завтра, 9 грудня, починає діяти указ МОЗ про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для низки професій.

“З 9 грудня, тобто вже завтра, набуває чинності указ МОЗ про розширення списку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою”, – сказав Ляшко.

За його словами, йдеться про:

працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників установ, що надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

працівники стратегічних підприємств (Укрпошта, Укрзалізниця тощо, повний список тут).

Невакцинованих працівників цих професій мають відстороняти від роботи без збереження зарплати. Обов’язковій вакцинації не підлягають лише ті, хто має абсолютні протипоказання до щеплення.

Ляшко зазначив, що не відсторонятимуть від роботи працівників, які отримали хоча б одну дозу вакцини. Також після вакцинації хоча б однією дозою має припинятися відсторонення, якщо його вже застосували до працівника.

“Отримання хоча б першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому разі він (працівник, – ред.) має бути допущений до роботи”, – сказав глава МОЗ.

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