Яким буде літо 2022 року, розповіла кліматолог

Кліматолог розповіла, яким буде літо 2022 року, передає NNS, посилаючись на МЕТА. Згідно з прогнозом, пляжний сезон розпочнеться рано, але літо готує нам сюрпризи.

Кліматолог Світлана Бойченко зазначила, що у 2022 році в Україні літо пройде з такими ж погодними перепадами, як і зима. За її словами тепло прийде рано й буде чергуватися з великою кількістю дощів.

Експерт заявила, що пляжний сезон на Азовському морі уже можна буде починати з середини червня, проте, Чорне море прогріється ближче до початку липня.

Температура повітря влітку буде різко падати й підніматися, що призведе до більшої, ніж зазвичай, кількості опадів та шквальних вітрів. У той же час Бойченко вважає, що температура влітку триматиметься вище норми й рекордні показники пересунуться з липня-серпня ближче до червня.

“Останні тенденції такі, що температура влітку триматиметься вище норми. Причому якщо раніше спекотна погода була характерна для липня-серпня, то зараз температурні рекорди перемістилися на червень. З хороших новин – великої посухи не передбачається, очікуємо більше, ніж раніше, дощів”, – говорить фахівець.

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