Який сьогодні день 28 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 28 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.
28 грудня — 362-й день року (363-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 3 дні.
28 грудня – яке свято
28 грудня – Міжнародний день кіно
Це професійне свято людей, що працюють у галузі кіновиробництва. Відзначають його також численні шанувальники кіно у всьому світі. З’явившись ще в XIX столітті, кінематограф одразу став сенсацією. Він відкрив людям можливість перебувати в абсолютно новій реальності — в світі по той бік екрана. На сьогодні кіно — це й високе мистецтво, і розвага, і могутня галузь з багатомільярдними оборотами. Кіно давно увійшло в наше повсякденне життя. Кожного дня мільйони людей і вдома, і в кінотеатрах проводять час за переглядом фільмів найрізноманітніших жанрів.
В 1893 році американець Томас Едісон продемонстрував публіці новий винахід — кінетоскоп. Цей пристрій дозволяв переглядати рухомі зображення, щоправда, лише через спеціальний окуляр. Користуватися ним могла тільки одна людина — це був такий собі персональний кінотеатр. Глядачі були в захваті, і вже за рік в США відкрилися комерційні салони для перегляду фільмів за допомогою кінетоскопів.
Відкриття можливості колективного перегляду кіно належить братам Люм’єр — Луї та Огюсту. Надихнувшись кінетоскопом Томаса Едісона, вони винайшли новий, більш удосконалений апарат. В березні 1895 року в Парижі Люм’єри вперше продемонстрували публіці фільм з використанням створеного ними приладу під назвою «сінематограф». А вже 28 грудня відбувся перший комерційний кіносеанс. Цей день вважається днем народження нового виду мистецтва — кіно.
Спочатку фільми були дуже короткими, інколи вони тривали всього декілька хвилин. Їх демонстрували в будь-якому місці, де можливо було затемнити приміщення і встановити екран. Темою картин були місцеві події, важливі заходи, краєвиди інших країн. Також знімали короткі комедії.
28 грудня у світі – День календаря
Дата святкування обрана на честь видання першого цивільного календаря під редакцією Якова Браса у 1708 році.
Яків Брас був керівником друкарської справи в Московії, де раніше дотримувалися лише православних святок. В Україні григоріанський календар ввели 25 (12) лютого 1918 року.
Термін «календар» має декілька трактувань:
- це система відліку, яка базується на циклі зміни пір року та зміненні фаз Місяця;
- перелік днів року з місячними й тижневими розділами;
- періодичне видання зі списком днів, тижнів та місяців.
28 грудня – День гри в карти
Батьківщиною карткових ігор вважається Китай.
Характерною рисою гри в карти є наявність початкового випадкового стану, для визначення котрого застосовується колода. Майже в усіх різновидах карткових ігор існує принцип випадковості послідовності карт у колоді, що зобов’язує перетасовувати карти після кожної гри.
Карткові ігри найчастіше класифікують таким чином:
- сімейні (або народні), які не мають складних правил й вікових обмежень (дурень, п’яниця, доміно тощо);
- комерційні, в які грати значно складніше і які потребують особливих вмінь від гравця (бридж, преферанс, тисяча, віст тощо) ;
- азартні, де виграш залежить не стільки від вмінь та знань, скільки від випадковості (покер, екарте, блекджек, сека, очко та інші).
28 грудня – іменини
Катерина, Агафія, Антонія, Вавила, Гнат, Гликерія, Горгоній, Домна, Дорофій, Юхим (Євфимій), Зенон (Зінон), Ігнатій, Індіс, Мардоній, Мігдоній, Никанор, Нікострат, Петро, Секунд, Симон, Феофіл.
28 грудня – яке церковне свято
28 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Павла Латрського
Він був візантійським монахом, який народився в місті Єлен.
Він рано залишився без батька, який загинув в морському бою з арабами. А тому Павло і його брат Петро отримували виховання в монастирі святого Стефана в Фригії. Коли померла мати преподобного, він став пастухом. Потім вирішив податися до монастиря Карія, що на горі Латр (поруч з Мілетом). Сьогодні це територія Туреччини (хребет Бешпармак). Там він вів аскетичне життя.
Павло кожного дня не лише молився Богу, але й умертвляв свою плоть і ніколи не лягав спати на постіль або хоча б рогожку. Він міг лише задрімати біля дерева або й зовсім не спати довгий час. Також преподобний часто ходив навколо монастиря з камінням, що було підвішене у нього за спиною.
Павло хотів повністю віддати себе Господу, а тому дав обітницю безмовності. Тоді він і поселився в гірській ущелині. Їжу для нього приносив пастух, який одного разу випадково побачив пещеру. За всі ці старання Бог наділив Павла даром передбачення майбутнього і чудотворення. Двічі преподобний їздив на острів Самос. Там він побудував три монастирі.
Також 28 грудня – день пам’яті святого Трифона Печензького
Він жив на Кольському півострові в XVI столітті. Його мирське ім’я – Митрофан. Святий народився у родині священника.
За переказами Трифон одного разу почув голос, який сказав йому йти на Північ. Трифон послухався і прийшов на Кольський півострів. Там він оселився на березі річки Печенга і проповідував Євангеліє саамів. Там він також побудував храм, а потім ще й заснував монастир на честь Святої Трійці.
Тут же Трифон прийняв постриг, де і отримав своє нове ім’я. Також його було посвячено в ієромонахи. Скоро святий став ігуменом монастиря.
28 грудня – цей день в історії
- 1065 — У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство — місце коронації англійських монархів.
- 1869 — Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.
- 1895 — В паризькому «Гран-кафе» брати Огюст і Луї Люм’єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу — пристрою, що поєднував функції камери та проєктора.
- 1908 — На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів — за різними даними загинуло 160—250 тисяч осіб.
- 1942 — У ході Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).
- 1943 — Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції «Улус» війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.
- 1944 — Великий бій між сотнею УПА «Полтавці» та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.
- 1973 — У Парижі надруковано «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період у період з 1918—1956 років.
- 1983 — Створено Шацький національний природний парк.
- 1987 — 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.
- 1991 — Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
- 1999 — У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.
- 2014 — завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).
Хто народився 28 грудня
- 1856 — Вудро Вільсон, 28-й президент США (1913-21).
- 1866 — Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві.
- 1885 — Володимир Татлін, український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор. Один з найяскравіших представників українського авангарду, родоначальник конструктивізму.
- 1903 — Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ.
- 1929 — Террі Савчук, легендарний канадський воротар, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ, чотириразовий володар призу Везини як найкращому воротарю ліги.
- 1930 — Францль Ланг, легендарний баварський йодлер, відомий як король йодль.
- 1944 — Кері Малліс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року, яку він розділив з Майклом Смітом.
- 1954 — Дензел Вашингтон, американський актор.
- 1968 — Іван Андрусяк, український поет і дитячий письменник.
- 1969 — Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux.
- 1979 — Нумі Рапас, шведська актриса.
- 1981 — Сієна Міллер, американська кіноакторка («Таємниці міста», «Заборонена любов», «Хіппі Хіппі Шейк»), фотомодель.
Померли у цей день
- 1367 — Асікаґа Йосіакіра, 2-й сьоґун сьоґунату Муроматі.
- 1491 — Бертольдо ді Джованні, італійський скульптор. Учень і помічник Донателло. Відомий як учитель Мікеланджело.
- 1706 — П’єр Бейль, французький філософ, літератор, видавець, викладач.
- 1849 — Катрмер де Квінсі, французький археолог і теоретик архітектури, масон, покровитель мистецтва.
- 1923 — Гюстав Ейфель, французький інженер, спеціаліст з проєктування сталевих конструкцій, автор Ейфелевої вежі у Парижі.
- 1924 — Леон Бакст, сценограф, книжковий ілюстратор, майстер станкового живопису та театральної графіки.
- 1925 — Сергій Єсенін, російський поет («Сповідь хулігана», «Москва кабацька», «Вірші скандаліста»).
- 1930 — Антоніо Манчіні, італійський художник, імпресіоніст.
- 1934 — Пабло Гаргальо, каталонський скульптор, близький до кубізму.
- 1945 — Теодор Драйзер, американський письменник, автор соціальних романів і повістей («Сестра Керрі», «Трилогія бажання», «Американська трагедія»).
- 1963 — Пауль Гіндеміт, німецький композитор, диригент, альтист і теоретик музики.
- 1971 — Макс Стайнер, американський кінокомпозитор, триразовий володар премії «Оскар».
- 1978 — Гелій (Євген) Снєгирьов, радянський дисидент, письменник, кінорежисер, журналіст, помер за загадкових обставин у лікарні КДБ.
- 1982 — Лісовський Роберт Антонович, український художник-графік, послідовник Михайла Бойчука і Георгія Нарбута. Автор емблеми ОУН «Тризуб з мечем».
- 1989 — Наталія Ґеркен-Русова, українська художниця, сценографка, театрознавчиня, літературознавчиня і громадська діячка.
- 2004 — Сьюзен Зонтаґ, американська письменниця, літературна, художня, театральна і кінокритикиня, лауреатка національних і міжнародних премій.
- 2013 — Ілля Цимбалар, український радянський футболіст.
- 2015 — Леммі Кілмістер, засновник і лідер британського хард-рок-гурту Motörhead.
Традиції, прикмети, заборони
Традиції
Наші пращури вважали, що саме 28 грудня – найкращий день, щоб помиритися з тим, з ким давно перебуваєш у сварці. Якщо ви позичали гроші, то їх також потрібно віддати цього дня. Щоб “мороз подарував щастя”, потрібно 28 грудня бути весь день веселим.
Народні прикмети
- яка погода сьогодні, така буде і в березні;
- 28 грудня мороз, а ввечері почало теплішати – чекайте на холоднечу;
- в день Трифона дме північний вітер – будуть сильні морози;
- на деревах іній, наступного року чекайте урожай вівса;
- 28 грудня від ранку розкричалися синиці – будуть морози;
- якщо кіт лізе на піч – скоро прийде холод;
- по землі літає сухий сніг – влітку буде засуха;
- 28 грудня великі кучугури снігу – влітку буде тепло і приємно.
Чого не можна робити
- 28 грудня заборонялося їсти м’ясо, яйця і молочні продукти, адже все ще триває Різдвяний піст.
- Не варто ні на кого злитися. Краще стримуйте свої емоції.
- В народі існувало повір’я, що 28 грудня не можна скаржитися на погоду.
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