Який сьогодні день 27 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 27 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

27 грудня – 359-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 6 днів.

27 грудня – яке свято

27 грудня святкується День вирізання сніжинок. Хоч це і не офіційне свято, але дуже веселе і позитивне. Цього дня варто зібратися всією сім’єю і спробувати вирізати цікаві сніжинки з паперу чи інших матеріалів.

Зробити сніжинку з паперу досить просто і багато хто з нас створював ці зимові прикраси в дитинстві.

Також 27 грудня у світі святкують:

День спокушання;

День комір-навиворіт;

День “Сходи в зоопарк”;

Свято святого сімейства.

27 грудня – іменини

Федір, Степан, Лука, Давид, Йосип, Яків, Тихін, Ферапонт.

27 грудня – яке церковне свято

27 грудня в церковному календарі – Филимонів день та День пам’яті мучеників Аполлонія, Феотиха й Аріана. Вони жили в Єгипті та загинули за свою віру у Христа.

Коли країною правив імператор Діоклетіан на християн відбувалися масові гоніння. Якщо людина відмовлялася поклонятися язичницьким ідолам, її жорстоко катували і мучили.

Аполлоній був читцем і християнином. Він злякався тортур, а тому підкупив язичника Филимона, домовившись, що останній одягне його одежу і принесе ідолам жертву. Проте на Филимона зійшло осяяння Господнє. Він увірував в Ісуса Христа і заявив про це, не боячись покарання. Аполлоній почув про це, відчув сором за свої страхи і, покаявшись, зізнався теж в своїй вірі. Їх обох довго катували, а потім стратили, відрубавши голови.

У катуваннях брав участь правитель Аріан. На могилах страчених християн він отримав зцілення від хвороби. Це диво змусило його повірити в Ісуса Христа і прийняти хрещення. Один з охоронців Аріана – Феотих – підтримав свого правителя. За це їх зав’язали в мішки і кинули в море тонути.

27 грудня – цей день в історії

537 — У Константинополі, столиці Візантійської імперії, освятили храм святої Софії, який протягом тисячоліття був головним храмом православного світу.

1648 — тріумфальний в’їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького в Київ через Золоті ворота.

1932 — Постанова ЦВК і РНК СРСР про введення в СРСР єдиної паспортної системи та «обов’язкового запису паспортів». Селяни паспортів не отримали, через що фактично перетворилися на кріпаків; з’явився додатковий привід для переслідування мандрівних кобзарів

1932 — У розпал Великої депресії в Нью-Йорку відкрився найбільший у світі театр мистецтв «Radio City Music Hall», розрахований на 5945 місць.

1934 — Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило депортувати 2 000 «антирадянських» родин із прикордонних районів України.

1945 — У Нью-Йорку представники 28 країн підписали угоду про створення Міжнародного валютного фонду. Перші фінансові операції МВФ розпочав 1 березня 1947 року.

1959 — Від семи поштовхів землетрусу на півночі Туреччини загинуло понад 50 тисяч осіб, сотні тисяч жителів провінцій Ерзінджан, Сівас і Самсун втратили житло і протягом всієї зими потерпали від лютих морозів, що часом досягали 30-ти градусів.

1978 — Король Іспанії Хуан Карлос I після національного референдуму затвердив нову демократичну Конституцію — першу за попередні 50 років.

1979 — Радянські військовики вбили президента Афганістану Хафізуллу Аміна.

1979 — За рішенням керівництва СРСР 75-тисячний контингент радянських військ увійшов на територію Афганістану.

1991 — незалежність України визнали Алжир, КНР, Соціалістична Республіка В’єтнам, Камбоджа, Молдова і Франція.

1994 — запущено в експлуатацію київську станцію метро «Позняки».

1997 — введено в експлуатацію станцію метро «Печерська».

2008 — Під кодовою назвою «Литий свинець» в Секторі Газа почалась антитерористична військова операція ізраїльської армії проти ХАМАСу.

Хто народився 25 грудня

1571 — Йоган Кеплер (Johannes Kepler), німецький астроном, який першим заявив, що планети обертаються навколо Сонця

1817 — Бараташвілі Микола Мелітоновіч, грузинський поет-романтик.

1822 — Луї Пастер, французький хімік і бактеріолог, основоположник сучасної мікробіології та імунології; розробив метод консервування (пастеризація) і заходи профілактичної вакцинації проти холери, сибірки, сказу.

1876 — Іван Алчевський, український співак (ліричний тенор), громадський діяч; син Олексія Кириловича і Христини Данилівни Алчевських.

1885 — Степан Шкурат, український актор театру і кіно.

1888 — Теа фон Гарбу, німецька актриса, сценарист, письменниця-фантаст.

1901 — Марлен Дітріх (Marlene Dietrich), німецька кіноакторка (Шанхайський експрес””, «Голубий ангел», «Диявол — це жінка», «Монте-Карло») та співачка.

1908 — Володимир Божик, кобзар, диригент

1934 — Лариса Латиніна (Дирій), українка, 9-разова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, володарка найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських ігор

1948 — Жерар Депардьє, французький театральний і кіноактор («Двоє в місті», «Мій американський дядечко», «Сусідка», «Сірано де Бержерак», «Полковник», «Вибір зброї»).

Померли у цей день

1076 — Святослав Ярославич (нар. 1027), князь чернігівський, син Ярослава Мудрого.

1585 — П’єр де Ронсар, французький поет (Оди Гімни, Сонети до Єлени), есеїст (Короткий виклад поетичного мистецтва).

1633 — Мелетій Смотрицький, український письменник-полеміст, вчений, церковний і громадський діяч, автор підручника церковнослов’янської мови (1619). Народився близько 1572.

1743 — Гіацинт Ріґо, французький художник, найвизначніший портретист епохи Людовіка XIV.

1875 — Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном.

1897 — Юліан Захаревич, львівський архітектор, засновник і організатор Львівської архітектурної школи, ректор Львівської політехніки.

1900 — Вільям Джордж Армстронг, англійський інженер, конструктор гармат, промисловець.

1918 — Карл Шлехтер, видатний австрійський шахіст.

1920 — Микола Бурлюк, український письменник, теоретик мистецтва. Брат Давида Бурлюка, Володимира Бурлюка та Людмили Бурлюк-Кузнецової.

1923 — Ґустав Ейфель, французький інженер та архітектор (народився 1832).

1938 — Мандельштам Осип Емільович, поет, прозаїк, есеїст, перекладач, літературознавець.

1989 — Єлизавета Чавдар, українська радянська оперна співачка. Народна артистка СРСР.

2002 — Джордж Рой Гілл, американський кінорежисер, володар премії «Оскар».

2007 – Беназір Бхутто, пакистанський політик, прем’єр-міністр Ісламської республіки Пакистан, перша жінка-лідер мусульманської країни.

2007 – Єжи Кавалерович, польський режисер та сценарист.

2012 — Володимир Синявський, український і радянський спортсмен-борець, багаторазовий чемпіон СРСР, Кубку світу, призер Олімпійських ігор.

2016 – Керрі Фішер, американська акторка, найбільш відома за роллю Леї Органа.

2016 – Клод Жансак, видатна французька акторка театру і кіно.

2020 — Олександр Кремко, український фотограф, письменник, громадський діяч.

Традиції, прикмети, заборони

Народні прикмети

Яка погода на Филимона, таким буде і лютий.

Морозно та вітряно – на гарний урожай.

Теплий день на Филимона – до спекотного літа.

Чого не можна робити

Згідно з народними прикметами, на Филимона не можна виходити з дому не вмитим, а також сідати на коня. Крім того, перед початком будь-якого слід окропити себе водою.

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